Τουρκία: Προφυλάκιση βουλευτή του HDP

Η κοινοβουλευτική ασυλία της Σέρμα Γκιουζέλ άρθηκε τον Μάρτιο, μετά από τη δημοσιοποίηση παλαιών φωτογραφιών της με έναν ένοπλο του PKK από τουρκικά ΜΜΕ.

Ένα τουρκικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση μιας βουλευτή του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP) με κατηγορία που σχετίζεται με την τρομοκρατία, όπως δήλωσαν η αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και ο δικηγόρος της, ενώ το κόμμα της χαρακτήρισε την προφυλάκιση ως παράνομη και ανήθικη.

Η Σεμρά Γκιουζέλ, είναι μέλος του HDP, ενώ η κοινοβουλευτική ασυλία της άρθηκε τον Μάρτιο, μετά από τη δημοσιοποίηση παλαιών φωτογραφιών της με έναν ένοπλο του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK) από τουρκικά ΜΜΕ.

Για την ίδια, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της συμμετοχής της σε τρομοκρατική οργάνωση.

Η Γκιουζέλ συνελήφθη την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, ενώ δικαστήριο εξέδωσε χθες απόφαση για την προφυλάκισή της μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης της, σύμφωνα με την αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και την εισαγγελική εντολή.

