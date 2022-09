Κοινωνία

Ατύχημα σε λούνα παρκ: “Προέχει να γίνουν καλά οι τραυματίες”, αναφέρει η εταιρεία

Νέα ανακοίνωση από την διοίκηση του λούνα παρκ μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της.



Στο πλευρό των τραυματιών στο ατύχημα που έγινε το βράδυ της Τρίτης δηλώνει μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου η διοίκηση του λούνα παρκ.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του λούνα παρκ αναφέρει:

«Στην πολυετή λειτουργία του πάρκου ψυχαγωγίας δεν είχε συμβεί ποτέ κάποιο ατύχημα, γιατί τηρούνταν πάντοτε ευλαβικά οι όροι και οι προδιαγραφές ασφαλούς διεξαγωγής των ψυχαγωγικών παιγνίων. Στους συχνούς- πυκνούς ελέγχους των αρμοδίων δημοσίων αρχών δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση. Στην παρούσα χρονική στιγμή εκφράζουμε δημόσια την ειλικρινή και βαθιά λύπη μας για τους τραυματισμούς, που συνέβησαν στις εγκαταστάσεις μα , ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και είμαστε στο πλευρό των τραυματισμένων . Ήδη δώσαμε εντολή στον πληρεξούσιο δικηγόρο μας, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, να έρθει σε άμεση επικοινωνία με τους πληρεξούσιους δικηγόρους των τραυματισθέντων, ώστε να προσφέρουμε την αναγκαία βοήθεια στους εντολείς τους. Η άνω πρωτοβουλία μας εκπορεύεται εκ λόγων ηθικού καθήκοντος και δεν συνιστά παραδοχή υπαιτιότητας. Προέχει να γίνουν καλά οι τραυματισθέντες και είναι βέβαιον ότι τα θεσμικά όργανα της πολιτείας θα διαφωτίσουν κάθε πτυχή αυτού του θλιβερού συμβάντος».

Το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε σε λούνα παρκ, στην Αθήνα, προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας, καθώς τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε βαγόνι τρένου που κινείται σε ράγες πίστας με νερό, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με μία κοπέλα έχει διασωληνωθεί.

Νωρίτερα, ο δικηγόρων των τραυματιών Βασίλης Καπερνάρος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" έκανε λόγο για «βαριές σωματικές βλάβες» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο υπήρχε και ενδεχόμενος δόλος».

