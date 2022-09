Life

“Το Πρωινό” - Καπουτζίδης: Νέα σειρά στο ΑΝΤ1+, ίσως και συνέχεια στις “Σέρρες” (βίντεο)

Τι είπε για την συνεργασία με την πλατφόρμα του ΑΝΤ1, τον Πάνο Νάτση και την παράσταση που ετοιμάζει, τις καταγγελίες στο Θέατρο και τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων.

Με το ατύχημα που είχε με το ποδήλατο και τον τραυματισμό του, που τον ταλαιπώρησε επί μήνες, ξεκίνησε η συζήτηση του Γιώργου Καπουτζίδη με τους Γιώργο Λιάγκα και Δούκισσα Νομικού, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον πολυτάλαντο καλλιτέχνη να λέει χαμογελώντας, πως δεν πρόσεξε και γλίστρησε, καθώς πάτησε και το μπροστινό φρένο στην κατηφόρα, δίνοντας και συμβουλές στους ποδηλάτες να μην κάνουν το δικό του λάθος!

Όπως είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης, πλέον έχει μετακομίσει στην Αίγινα, όπου είδε πόση ηρεμία και χαρά του δίνει η επαφή με την φύση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του, ήδη από την πρώτη καραντίνα όπως ανέφερε, την οποία βίωσε κατά βάση μοναχικά, αν και όπως είπε, τον περασμένο χειμώνα έκανε παρέα και με αρκετούς ντόπιους, με τους οποίους πήγαιναν και για πικ νικ σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο.

Αναφέρθηκε και στην παράσταση που ετοιμάζει με τίτλο «42497», η οποία θα ανέβει στο Θέατρο «ΗΒΗ», λέγοντας πως δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι ένας 5ψήφιος κωδικός. Όπως περιέγραψε, «το έργο διαδραματίζεται κάτω από την Γη, καθώς δεν είναι εφικτή η ζωή στην Γη. Κάτω από την Γη ο καθένας ζει σε απομονωμένες κοινωνίες και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ωστόσο ακόμη και υπό τόσο δυσμενείς συνθήκες η καρδιά του ανθρώπου συνεχίζει συναισθηματικά να λειτουργεί όπως πρέπει».

«Είναι ένα σκοτεινό έργο, κοινωνικό – δραματικό, που νιώθω όμως πως στο τέλος θα σου δώσει το φως που χρειάζεται και θα σου πει πως πρέπει να δώσεις σημασία σε πράγματα που έχεις δίπλα σου και πρέπει να τους δώσεις αξία. Ξέρω ότι ο κόσμος δεν με έχει συνηθίσει, αλλά είναι βγαλμένο μέσα από την καρδιά μου», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Σχετικά με την σειρά «Σέρρες» που ετοιμάστηκε και προβλήθηκε στην πλατφόρμα του ANT1+, εμμέσως προεξόφλησε μια συνέχεια της, τονίζοντας πως οι συντελεστές πέρασαν όμορφα, αγαπήθηκαν και δέθηκαν και «νομίζω ότι αυτή η ιστορία μπορεί να πει πολλά πράγματα. Ο Πάνος είναι πάντα εκεί και η ιστορία του είναι αυτή».

Αναφερόμενος στον πρωταγωνιστή της σειράς, Πάνο Νάτση, που μετά από τα γυρίσματα της σκοτώθηκε σε τροχαίο, ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε «μου λείπει πολύ, αλλά νομίζω δεν το καταλαβαίνουμε, βρέθηκα και με τα παιδιά από την παράσταση και αυτό λέγαμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι ακόμη παρών για όλους μας. Δυσκολεύθηκα πολύ όταν πήγα στο μοντάζ για να πάω να δω το 10ο επεισόδιο, γιατί κάθε φορά ο Πάνος έδινε κάτι παραπάνω και χαιρόμουν, και πλέον ήξερα ότι αυτό θα δω και δεν έχει άλλο».

«Θα γίνει κι άλλη σειρά για το ΑΝΤ1+, αλλά δεν θα παίζω εγώ. Έχω εισπράξει χειροκρότημα και αγάπη, δεν μου λείπει, τα τελευταία χρόνια εισπράττω την εκτίμηση του κόσμου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Έκανα τα πράγματα που ήθελα στην τηλεόραση και παραπάνω από αυτά που ήθελα και είμαι ευγνώμων για αυτό», αποκάλυψε ο ηθοποιός και σεναριογράφος, ο οποίος αναφερόμενος στις «Σέρρες» είπε πως «η επίδραση αυτής της σειράς ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη κι ας μην είχε τόσους τηλεθεατές, λόγω και του ότι προβαλλόταν στην πλατφόρμα, όμως αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα και αυτό θέλω, να περνάει το μήνυμα της δουλειάς μου».

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Λιάγκα για τους ομοφυλόφιλους και τον αγώνα του Γιώργου Καπουτζίδη για εξίσωση τους με τους ετεροφυλόφιλους σε ότι αφορά τα δικαιώματα και την κοινωνική αποδοχή, ο καλλιτέχνης είπε πως «Ξεκινάει με την πίεση και ερωτηματικό μέσα του κάποιος ομοφυλόφιλος, εάν αυτή η σεξουαλική ταυτότητα του είναι λάθος και αυτό το αντιμετωπίζει ένα παιδί ηλικίας 10 και 12 χρόνων, που δεν ξέρει αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Εγώ, αυτά που λέω, δεν είναι γιατί θέλω να παντρευτώ ή να κάνω παιδιά, μπορεί αυτό να μην γίνει ποτέ. Θέλω τα παιδιά να είναι πιο ελεύθερα και να τα αγαπήσουν οι φίλοι τους και να είναι η ζωή τους πιο ευχάριστη. Όχι μόνο για τους ομοφυλόφιλους. Στο σχολείο ένα παιδί μπορεί να περνάει άσχημα επειδή φοράει σιδεράκια. Δεν μπορεί να ξέρεις αν το παιδί θα πάει στο σχολείο και θα γυρίσει δαρμένο, επειδή κάποιοι άλλοι γονείς τα στέλνουν σαν να είναι «δέματα» και δεν τους έχουν μάθει τίποτα».

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις περί βιασμού, όπως αυτές του Μητροπολίτη Δωδώνης, είπε πως πρόκειται για «καταφανώς λανθασμένες και επικίνδυνες δηλώσεις, που προβάλλονται για να κάνουμε βαβούρα στα κανάλια».

Αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς σε υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη, όπως η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και οι καταγγελίες σε βάρος του για βιασμό και απόπειρα βιασμού, ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε πως «όταν κάποιος έχει εξουσία σε έναν χώρο, πλατό τηλεόρασης ή θέατρο, δεν έχει σημασία αν έχει ταλέντο ή όχι. Όταν έχεις εξουσία, έχεις τεράστια ευθύνη απέναντι πρώτα στους συναδέλφους σου και μετά στο κοινό, έχεις ευθύνη να δημιουργήσεις ένα πλαίσιο που ο άλλος να περνάει όμορφα και όχι να περνάει άσχημα. Πρέπει να το κάνει αυτό από την πρωταγωνίστρια μέχρι τον βοηθό του βοηθού του ηλεκτρολόγου, κυρίως δε για τον δεύτερο».

Συμπλήρωσε «Δεν παρακολουθώ πάρα πολύ την δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη ούτε έχω πάρει την δικογραφία για να ξέρω τι συμβαίνει. Θα αποφασίσει το δικαστήριο. Όμως νιώθω ότι ξέραμε για χρόνια πως κάποιοι άνθρωποι είχαν κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Έχουν γίνει καταγγελίες για πολλούς ανθρώπους, αλλά δεν λέγαμε και δεν κάναμε τίποτα. Υπήρχε μια ασυλία, λέγαμε «δεν θα το λύσω εγώ το θέμα». Πρέπει να δούμε που χρησιμοποιήσαμε σωστά την εξουσία μας και που όχι».

