Τουρκία: “Πύρινες” δηλώσεις Τσελίκ και επίδειξη ισχύος σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Συνεχίζεται η ρητορική της έντασης και των προκλήσεων από Τούρκους αξιωματούχους, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας διεξάγουν γυμνάσια, μαζί με άλλες 15 χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ.

Επίδειξη ισχύος μέσω επίσημης στρατιωτική άσκησης του ΝΑΤΟ, την οποία φιλοξενεί με το όνομα «Nusret-2022» και διεξάγεται στον κόλπο Ακσάζ, απέναντι από τη Ρόδο, κάνει η Τουρκία, επίσης αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου,μεταδίδει πως η άσκηση πραγματοποιείται στην Μεσόγειο και στο Αιγαίο, που τα τελευταία χρόνια έχουν μετατραπεί –επίσης σχολιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης- σε πεδίο έντασης λόγω επίσης στάσης επίσης Ελλάδας.

Η άσκηση θα ολοκληρωθεί επίσης 22 Σεπτεμβρίου.

Στόχος επίσης άσκησης είναι να αξιολογήσει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των αμφίβιων δυνάμεων του τουρκικού ναυτικού, Στην άσκηση συμμετέχουν επίσης 15 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ , χωρίς να αναφέρονται ποιες.

Τσελίκ: Η Ελλάδα συμπεριφέρεται σαν κράτος πειρατής

Η Ελλάδα συμπεριφέρεται σαν κράτος πειρατής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ ενώ για τον Έλληνα Πρωθυπουργό είπε ότι βρίσκεται πίσω από τις παρενοχλήσεις εναντίον της Τουρκίας και απειλεί τη Γαλάζια Πατρίδα.

Σε δηλώσεις του έπειτα από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του της οποίας προέδρευσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο Ομέρ Τσελίκ είπε ότι «γνωρίζουμε τις προκλήσεις που προσπαθεί να αυξήσει η Ελλάδα. Τα παρακολουθούμε σοβαρά. Και, τελευταία, το ότι πυροβόλησαν σε πλοίο Ro-Ro, ας είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι πειρατεία. Αυτό δεν είναι θέμα που πρέπει να αξιολογηθεί ως ατύχημα ή ανεπιθύμητη επιθετικότητα. Αυτές οι ενέργειες είναι επίσημα πειρατείες».

«Αυτός είναι ένας αδιέξοδος δρόμος. Τίποτα δεν θα βγει από αυτήν την αδιέξοδο προς όφελος και για χάρη της Ελλάδας», είπε ο Ομέρ Τσελίκ προσθέτοντας ότι «το αποτέλεσμα των εσωτερικών κρίσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν πρέπει να σημαίνει ότι η Ελλάδα απομακρύνεται από τη νομιμότητα, απομακρύνεται από το δίκαιο και συμπεριφέρεται σαν κράτος – πειρατής».

Ο Ομέρ Τσελίκ είπε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι «απειλεί τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίκής Δημοκρατίας, που απειλεί τη νόμιμη ύπαρξη και τα νόμιμα δικαιώματα της Τουρκίκής Δημοκρατίας και της 'τδβκ', που βρίσκεται πίσω από τις παρενοχλήσεις στη Γαλάζια Πατρίδα, πίσω από την επιθετικότητα...».

Υποστήριξε ακόμη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκη, «βρίσκεται πίσω από τις παρενοχλήσεις και την επιθετικότητα κατά της Τουρκίας και απειλεί τη Γαλάζια Πατρίδα».

Εκπρόσωπος CHP: Ο θυμήθηκε τα νησιά, τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές





Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Φαίκ Οζτράκ, επικρίνοντας την τουρκική κυβέρνηση είπε ότι «για χρόνια αγνοούσαν τις προειδοποιήσεις μας, έριξαν στη φυλακή τους αξιωματικούς που τους προειδοποιούσαν να πάρουν μέτρα. Παρακολουθούσαν επί χρόνια την κατοχή των νησιών κάτω από τη μύτη μας. Αλλά τώρα, μόλις πλησίασαν οι εκλογές κρύφθηκαν κάτω από το σύνθημα ‘μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά’»

Παράλληλα, σε δήλωση του βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Ουνάλ Τσεβικόζ, στο διαδικτυακό κανάλι της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Καράρ αναφέρεται «Η δήλωση του προέδρου 'θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα' αναστάτωσε την ατμόσφαιρα. Έγινε αντιληπτή ως απειλή. Πολλές χώρες, αρχής γενομένης από τις ΗΠΑ, τάχθηκαν στο πλευρό της Ελλάδας. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός ούτως ή άλλως. Η Ελλάδα το χρησιμοποιεί αυτό. Το 'Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα' δεν είναι διπλωματικός λόγος. Δημιουργεί μια αρνητική αντίληψη για την Τουρκία. Δημιουργεί την εντύπωση ότι η Τουρκία θέλει να εφαρμόσει εξωτερική πολιτική με τη βία».

Μπαχτσελί: Αν θέλουν να τους ρίξουμε πάλι στη θάλασσα, αρκεί να μας το πουν

Την ίδια ώρα, σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις του, ο Ντ. Μπαχτσελί, εταίρος του Ερντογάν στην Κυβέρνηση, αναφέρει «Η διοίκηση αυτής της χώρας θα πρέπει να σταματήσει να περπατά κάτω από τα πόδια μας και να πατά τις φλέβες μας. Πρέπει να σταματήσει αμέσως τις παρενοχλήσεις και τις προκλήσεις της. Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία θέλει η διεθνής κοινότητα να καταδικάσει αμέσως την Τουρκία, διαφορετικά όπως υποστηρίζει η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο ενός ‘νέου πολέμου μετά την Ουκρανία’, παίζει με τη φωτιά. Τα νησιά στα οποία κάθεται άδικα και παράνομα, είναι δικαίωμά μας. Ας μην μας εκνευρίζουν, ας μην εξαντλούν την υπομονή μας, αν θέλουν να τους ρίξουμε πάλι στη θάλασσα ας μας το πουν μόνο. Για μας είναι παιδικό παιχνίδι να φτάσουμε από τη μια άκρη του Αιγαίου στην άλλη».

Ντονμέζ: θα ανάψουμε τη φλόγα της ανακάλυψης κοιτασμάτων και στη Μεσόγειο

«Στείλαμε το Αμπτουλχαμίτ Χαν στη Μεσόγειο, το πιο ισχυρό πλοίο του στόλου των γεωτρύπανων μας. Το προσωπικό μας στο πλοίο εργάζεται σκληρά. Είμαστε αποφασισμένοι να ανάψουμε τη φλόγα της ανακάλυψης και στη Μεσόγειο», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.

Σε ομιλία του, σε εκδήλωση στο Μπιλετσίκ της βορειοδυτικής Τουρκίας, ο Υπουργός Ενέργειας δήλωσε «ας σκεφτούν όσοι δεν ντρέπονται να δείξουν την ανικανότητά τους σε όλο τον κόσμο».

«Θα συνεχίσουμε να προχωράμε στο δρόμο που γνωρίζουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι απαιτούν τα συμφέροντα του έθνους μας χωρίς δισταγμό», είπε ο Φατίχ Ντονμέζ.