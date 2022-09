Life

Σμαραγδής: Ο Καζάκος ήταν η λαϊκή μας αριστοκρατία – Η Παπά ήταν κινούμενο όρθιο κυπαρίσσι

Ο Γιάννης Σμαραγδής και η Αιμιλία Υψηλάντη, συνομίλησαν με τον Νίκο Χατζηνικολάου για τις μεγάλες μορφές της υποκριτικής, που έφυγαν από την ζωή με διαφορά λίγων ωρών.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησαν την Τετάρτη ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής και η ηθοποιός Αιμιλία Υψηλάντη, λίγες ώρες μετά από τον θάνατο της Ειρήνης Παπά, αλλά και από το φευγιό από την ζωή του Κώστα Καζάκου.

Η Αιμιλία Υψηλάντη, αφού αναφέρθηκε και στην εκδημία του Δημήτρη Παντερμαλή και του Ζαν–Λικ Γκοντάρ, είπε πως «αυτές τις ημέρες έχουν χαθεί σημαντικά κεφάλαια από τον χώρο του Πολιτισμού, που άφησαν χνάρι πολύ ισχυρό στην Τέχνη και στην επιστήμη τους».

«Αυτό πρέπει να λογαριάσουμε και να εκτιμήσομε και αυτό πρέπει να αφήσουν ως παράδειγμα στις επόμενες γενιές. Αυτό που άφησαν, κυρίως ο Κώστας Καζάκος, που δούλευε μαζί μας, ήταν το αποτύπωμα που άφηναν στους νεότερους συναδέλφους, όταν έπαιζαν μαζί τους ή όταν τους δίδασκαν», είπε η κ. Υψηλάντη.

Ανακαλώντας στην μνήμη της την παράσταση του Μιχάλη Κακογιάννη, «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», με πρωταγωνιστές στους ομώνυμους ρόλους τον Κώστα Καζάκο και την Ειρήνη Παπά, είπε «Θυμάμαι όταν μπήκαμε στο Ηρώδειο, που ήταν κατάμεστο και δεν μπορούσες να πάρεις ανάσα από τον κόσμο, με κράτησε από το χέρι ο Κώστας Καζάκος. Εκείνο το χέρι το κρατάω ακόμη. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το χέρι του συναδέλφου μου, που κράτησε το χέρι εμένα που ήμουν νεότερη, για να μπούμε στο Ηρώδειο».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Σμαραγδής είπε πως η Ειρήνη Παπά ήταν «ένα κινούμενο όρθιο κυπαρίσσι που έδειχνε προς τα πάνω. Ήταν ένα κομμάτι του ελληνικού τοπίου που εκείνη την εποχή προσπαθούσε να σταθεί όρθιο. Αυτή ήταν και η ομορφιά της, μαζί με το πείσμα και την προσωπικότητα της… ήταν ασυμβίβαστη, ανυπότακτη και εξαιρετικά όμορφη».









«Ο Καζάκος είναι η λαϊκή μας αριστοκρατία. Έφερνε όλο αυτόν τον πλούτο που μας έκανε να είμαστε από μέσα δυνατοί. Κρατούσε το νήμα από εκεί που ερχόμαστε, το περνούσε μέσα από τους ρόλους του και το περνούσε στους ανθρώπους», είπε σκηνοθέτης για τον Κώστα Καζάκο, τονίζοντας πως «ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος πρώτα από όλα».





