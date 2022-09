Αθλητικά

Eurobasket: Η Γαλλία νικήτρια στο θρίλερ με την Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστική αναμέτρηση, με συνεχείς ανατροπές, που κρίθηκε στην παράταση.

Οι χαμένες βολές του Σιμόνε Φοντέκιο στα 16΄΄ για τη λήξη της κανονικής διάρκειας του προημιτελικού με την Ιταλία, ενίσχυσαν την αντεπίθεση των Γάλλων, οι οποίοι έστειλαν τον αγώνα στην παράταση (77-77κ.α.) κι ακολούθως δεν είχαν πρόβλημα να επιβάλουν το ρυθμό τους και να πάρουν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2022, στο Βερολίνο. Το συγκρότημα του Βενσάν Κολέ επικράτησε με 93-85 των Ιταλών, μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του στην τετράδα, που θα προκύψει από τον αποψινό νικητή του ζευγαριού Σλοβενία-Πολωνία (21:30).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φοντέκιο, αστόχησε και στο νικητήριο λέι απ στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας, αδυνατώντας να στείλει τους Ιταλούς στα ημιτελικά Ευρωμπάσκετ μετά από 17 χρόνια. Νωρίτερα, το ντράιβ του Τομά Ερτέλ στα 5.2΄΄ είχε πετύχει την σωτήρια όπως εξελίχθηκε ισοφάριση για τους Γάλλους.

Ο Ερτέλ οδήγησε την επίθεση της Γαλλίας με 20 πόντους και 8 ασίστ, ενώ κομβική ήταν και η εμφάνιση του Ρουντί Γκομπέρ στη ρακέτα με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ. Από τους Ιταλούς ο Σιμόνε Φοντέκιο ήταν ο κορυφαίος με 21 πόντους, αλλά όμως αποδείχθηκε μοιραίος... Στους 21 σταμάτησε το κοντέρ και του Μάρκο Σπίσου.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 38-31, 56-62, 77-77κ.α., 93-85

Οι Γαλλία πήρε με το... καλησπέρα το προβάδισμα και εκτελώντας από την περιφέρεια έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +7 (27-20), ενώ δεν απειλήθηκε μέχρι το ημίχρονο (38-31), παρά το γεγονός ότι οι άμυνες είχαν κυριαρχήσει στο παρκέ. Ωστόσο, στην τρίτη περίοδο, οι Ιταλοί εξαργύρωσαν την αμυντική διάρκεια τους και με την παραγωγικότητα να παίρνει... φωτιά, απάντησαν με επιμέρους σκορ 31-18, παίρνοντας τον έλεγχο του αγώνα (62-56 στο 30΄). Στον... επίλογο του αγώνα, όμως, ο Γκομπέρ κοντά στο καλάθι και ο Ερτέλ στην περιφέρεια σήκωσαν τη Γαλλία στις... πλάτες τους, ροκανίζοντας τη διαφορά και μειώνοντας στα 19΄΄ για τη λήξη τη διαφορά στο καλάθι (75-77).

Δύο χαμένες βολές του Φοντέκιο και η επιμονή του Ερτέλ, βοήθησαν τη Γαλλία να ισοφαρίσει και να στείλει τον αγώνα στην παράταση, τη στιγμή που ο Ιταλός NBAer αστοχούσε και στο νικητήριο λέι απ στην εκπνοή.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο και με την ψυχολογία στα ύψη, η Γαλλία κυριάρχησε και με επιμέρους σκορ 16-8 έκοψε πρώτη το νήμα του τερματισμού, απέναντι σε μία Ιταλία που έδειχνε... εξαντλημένη.

ΓΑΛΛΙΑ (Βενσάν Κολέ): Αλμπισί, Φαλ 1, Φουρνιέ 17 (3), Γκομπέρ 19, Ερτέλ 20 (4), Λουαού - Καμπαρό 13 (3), Εμπαγιέ, Οκομπό, Πουαριέ, Ταρπέι 8, Γιαμπουσέλε 15 (3).

ΙΤΑΛΙΑ (Τζιανμάρκο Ποτσέκο): Μπιλίγκα, Ντατόμε 12 (4), Φοντέκιο 21 (4), Μάνιον 4, Μέλι 10, Παγιόλα, Πολονάρα 9, Ρίτσι 4, Σπίσου 21 (4), Τονούτ 8.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Φιλιππίδη: Ο Μπιμπίλας, η Νίνου, οι πάστες και τα… λαχεία

Βασίλισσα Ελισάβετ: Τελευταία “έξοδος” από το Παλάτι - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της (εικόνες)

Δημήτρης Παντερμαλής – Μουσείο Ακρόπολης: Το αμφιθέατρο παίρνει το όνομά του