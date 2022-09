Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Μπακαμπού έφτασε στην Αθήνα για τους πρωταθλητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κονγκολέζος επιθετικός την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Μαρσέιγ, ενώ έγινε γνωστός από τη θητεία του στη Βιγιαρεάλ.

Όπως αναμενόταν, αφίχθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το μεσημέρι της Πέμπτης ο Σεντρίκ Μπακαμπού.

O 31χρονος Κονγκολέζος επιθετικός θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό, διάρκειας για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Ο Μπακαμπού έμεινε ελεύθερος από τη Μαρσέιγ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στη Βιγιαρεάλ και στην κινεζική Γκουοάν.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγιος Ανδρέας” – θάνατος 49χρονου: Πίσω στη δουλειά της η νοσηλεύτρια που είχε κριθεί υπεύθυνη

Κρήτη: Έκανε 4 απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες

Ρόδος: Μαχαίρωσαν αστυνομικό για μια θέση πάρκινγκ