Ανδρουλάκης – ΔΕΘ: Ισχυρή εντολή από την πρώτη Κυριακή στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Κυβερνητική σταθερότητα εγγυήθηκε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Η συνέντευξή του.

Το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα εγγυηθεί την κυβερνητική σταθερότητα από τις πρώτες εκλογές εφόσον ο ελληνικός λαός τού δώσει ισχυρή εντολή, εξέπεμψε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε πλείστες ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη ΔΕΘ. «Ζητώ ισχυρή εντολή από τη πρώτη Κυριακή για σταθερή κυβέρνηση -σταθερή οικονομία -σταθερή Δημοκρατία, με πρωθυπουργό που θα τον σέβονται στην Ευρώπη κι όχι να τον βλέπουν με μισό μάτι επειδή πάει με κάλπικα δημοψηφίσματα ή με υπόνοιες για υποκλοπές», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Υποστήριξε ότι δεν χρειάζεται να «βιαζόμαστε για σενάρια συνεργασιών» και προσέθεσε: «Ας κρίνει πρώτα ο ελληνικός λαός τον καθένα. Με ευθύνη θα χειριστώ την εντολή που θα μου δώσει». Υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν φοβάται τις εκλογές και το δίλημμα είναι αν θα υπάρξει Δημοκρατική Ανατροπή ή ανοχή στον καθεστωτισμό και τον αυταρχισμό».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κλήθηκε να εξηγήσει τη θέση του πώς δεν θα συμφωνήσει να γίνει πρωθυπουργός ούτε ο κ. Μητσοτάκης ούτε ο κ. Τσίπρας κι επανέλαβε ότι «εφόσον ο λαός θα τους έχει αποδοκιμάσει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν μπορεί να τους βάλει από το παράθυρο», διευκρινίζοντας ότι δεν είπε ποτέ ότι με δική του επιλογή θα γίνει αυτό. Υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ταυτίζονται στη κριτική κατά του ΠΑΣΟΚ «κι ας συνεργαστούν να συμφωνήσουν ποιος απ' τους δύο θα γίνει», όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ κατηγόρησε και τους δύο ότι καλλιεργούν σενάρια ερήμην της κρίσης του λαού.

Επίσης, επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αναφορά του περί πολιτικής τερατογέννησης λέγοντας ότι «δεν πρέπει να φοβόμαστε τη λαϊκή ετυμηγορία, όπως δείχνουν ορισμένοι».

Φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχθηκε πληθώρα ερωτήσεων για την υπόθεση της παρακολούθησής του από την ΕΥΠ και το ζήτημα της άρσης του απορρήτου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, του ζητούν να παρανομήσει όταν του προτείνει η κυβέρνηση να πάει να ενημερωθεί. «Και παράνομος και θύμα. Δηλαδή ζητούν να επωμιστώ το νομικό βάρος τής παρανομίας. Θέλουν να παρανομήσω», υπογράμμισε και κάλεσε επισταμένως τον πρωθυπουργό να άρει το απόρρητο και να δοθούν οι εξηγήσεις ώστε να γίνουν οι εκλογές σε ήρεμο πολιτικό κλίμα. Επισήμανε ότι υποστηρίζει πως πρώτα πρέπει να δοθούν οι εξηγήσεις και να ακολουθήσουν οι εκλογές για να ξέρει ο πολίτης όλη την αλήθεια και να κρίνει.

Κατέκρινε το κλίμα που καλλιεργείται με τα σενάρια και τις φήμες που ακούγονται καθώς και με τις επιθέσεις κατά των συνταγματολόγων ενώ δήλωσε ότι θα πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε τα πρόσωπα που δεν θα καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής να κληθούν στην ερευνητική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης διατύπωσε την υπόθεση ότι στόχος τής παρακολούθησής του ήταν να επηρεάσει την εσωκομματική εκλογή στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Αναφερόμενος στο Pretador άφησε να εννοηθεί ότι στο Μέγαρο Μαξίμου φοβούνται πιθανές αποκαλύψεις «να μην τσαλακωθεί το προφίλ του κ. Μητσοτάκη», ενώ ζήτησε με κατηγορηματικό τρόπο ρυθμίσεις διαφάνειας για να προστατεύονται οι πολίτες από «τέτοιου είδους πυρηνικά όπλα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, απαντώντας για την προκλητική τουρκική ρητορική και την επιθετικότητα της Άγκυρας, επανέλαβε ότι είναι χίμαιρα η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας κι πώς η Ελλάδα έχει το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος της. Πρότεινε ως ελληνική στρατηγική τη διαμόρφωση ειδικής σχέσης ΕΕ-Τουρκίας και εμπάργκο όπλων από την Ευρώπη ενώ υποστήριξε ότι πρέπει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για λύση στο Κυπριακό μετά τις εκλογές στη Λευκωσία.

Όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι είναι να επανέλθει πρωταγωνιστής στην πορεία τής χώρας κι αγώνας, γι αυτό δεν έχει ταβάνι ενώ εξέφρασε την ικανοποίηση για την σταθεροποίηση των ποσοστών του στις δημοσκοπήσεις.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μίλησε για δημοσιονομικό λαϊκισμό της κυβέρνησης, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για την δημοσιονομική πορεία της χώρας με αφορμή τη διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε με θερμά λόγια για τις σχέσεις του με τον Κώστα Σημίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου, όπως και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο τον οποίο εκθείασε στην αντιπαράθεσή του με τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη. «Ο κ. Βενιζέλος έδειξε δημοκρατική συνέπεια, πάλεψε για τη χώρα και δεν υπάρχει σύγκριση με τον κ. Γεραπετρίτη που προσπαθεί να συγκαλύψει αυτή την ιστορία», είπε συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Ανδρέα Λοβέρδου και της Εύας Καϊλή για τις πολιτικές συνεργασίες και τη παρακολούθησή του, αντίστοιχα, είπε πώς όλοι κρίνονται.

