Παρακολουθήσεις: Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στον εισαγγελέα

«Το απόρρητο δεν μπορεί να είναι αλά καρτ», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, εξερχόμενος από το γραφείο του εισαγγελέα.

Στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στη Χαριλάου Τρικούπη, μετέβη σήμερα η εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Σπυροπούλου για να λάβει κατάθεση από τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της από 26.7.2022 μηνυτήριας αναφοράς του για την υπόθεση παγίδευσης του τηλεφώνου του με το παράνομο λογισμικό Predator. Η μετάβαση της κ. Εισαγγελέως στο γραφείο του κ. Ανδρουλάκη προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συνέβη λόγω της μετεγχειρητικής του κατάστασης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αμέσως μετά την προφορική κατάθεσή του, παρέδωσε προς τον κ. Εισαγγελέα συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά σε σχέση με την υποκλοπή των τηλεφωνικών συνομιλιών του από την ΕΥΠ, για την κακουργηματική αξιόποινη πράξη της παραβίασης της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών και συναφή αδικήματα, καθώς και για την πλημμεληματική πράξη της παραβίασης του τηλεφωνικού του απορρήτου.

Η συμπληρωματική αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη συνοδεύεται και από ειδικότερα αιτήματα κλήσεως μαρτύρων, κατάσχεσης εγγράφων και διενέργειας μιας σειράς συγκεκριμένων ανακριτικών ενεργειών προς διακρίβωση της αλήθειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης ότι από την πρώτη στιγμή επέλεξε τον θεσμικό δρόμο για την αποκάλυψη της αλήθειας, καθώς πρόκειται για θέμα δημοκρατίας, και σ΄ αυτό θα επιμείνει. «Όπως έχει φανεί ξεκάθαρα, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός επιμένουν στη συγκάλυψη.

Το απόρρητο δεν μπορεί να είναι αλά καρτ και να επιστρατεύεται μόνο όταν αφορά την υπόθεση της δικής μου παράνομης παρακολούθησης από την ΕΥΠ ώστε οι εμπλεκόμενοι να μην δώσουν κανένα στοιχείο», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συμπληρώνοντας ότι είναι ενδεικτικό πως οι διοικητές της ΕΥΠ προηγούμενων περιόδων, που κλήθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δεν οχυρώθηκαν πίσω από το απόρρητο. «Μήπως τελικά το απόρρητο χρησιμοποιείται όπως βολεύει τη Νέα Δημοκρατία;» σημείωσε και τόνισε:

«Ο κ. Μητσοτάκης μολονότι έχει τη δυνατότητα βάσει του άρθρου 14 παρ. 4 ν. 3649/2008 να άρει το απόρρητο για τους υφισταμένους του, αρνείται να συμβάλει με κάθε τρόπο ώστε να φύγουν οι σκιές. Η υπόθεση είναι πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης».

