Μεταναστευτικό: Η τουρκική ακτοφυλακή σπρώχνει βίαια μετανάστες στην Ελλάδα (βίντεο - ντοκουμέντο)

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Νότης Μηταράκης, εκθέτει την Τουρκία σχετικά με τους μετανάστες στο Αιγαίο. Σκληρές εικόνες.

Στο φως της δημοσιότητας έδωσε βίντεο ντοκουμέντο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης στο οποίο φαίνεται η τουρκική ακτοφυλακή να προωθεί βίαια μετανάστες στην Ελλάδα.

Το βίντεο κοινοποίησε στο Twitter ο κ. Μηταράκης, ο οποίος σημειώνει πως στο απόσπασμα απεικονίζεται η τουρκική ακτοφυλακή να σπρώχνει (push forward) μετανάστες στην Ελλάδα. Όπως λέει ο κ. Μηταράκης αυτό αποτελεί παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της Κοινής Δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by ????. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by ???? #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo