Μετρό Πειραιά: Παρουσία Μητσοτάκη τα εγκαίνια - Ξεκινούν τα δρομολόγια

Ανοίγουν σήμερα τις πύλες τους για το επιβατικό κοινό οι τρεις νέοι σταθμοί του Μετρό στον Πειραιά. Τι ώρα θα γίνουν τα εγκαίνια, πότε ξεκινά ο πρώτος συρμός. Τι αλλάζει στα δρομολόγια.

Ανοίγουν σήμερα, Δευτέρα, τις πύλες τους για το επιβατικό κοινό οι τρεις νέοι σταθμοί του Μετρό στον Πειραιά, «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέατρο».

Στις 10:30 πμ θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των τριών σταθμών, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο σταθμό «Δημοτικό Θέατρο» και στις 2 το μεσημέρι θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Πρόκειται για ένα πολυαναμενόμενο έργο σταθερής τροχιάς, που ύστερα από αρκετή καθυστέρηση, αναμένεται να αλλάξει την εικόνα της πόλης, δίνοντας ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του Πειραιά.

Με τη λειτουργία και των νέων σταθμών προβλέπεται ημερήσια αύξηση της συνολικής επιβατικής κίνησης στο δίκτυο του Μετρό κατά 132.000 πολίτες ημερησίως, μειώνοντας τόσο την κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων κατά 23.000 ημερησίως όσο και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 120 τόνους ημερησίως. Σημειώνεται δε, ότι ο συνολικός χρόνος από το λιμάνι μέχρι το αεροδρόμιο θα διανύεται με το Μετρό σε μόλις 55 λεπτά.

Συνολικά η Γραμμή 3 «Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο» αριθμεί πλέον 27 σταθμούς, με την απόσταση από το λιμάνι μέχρι το αεροδρόμιο να υπολογίζεται σε μόλις 55 λεπτά.

Υπενθυμίζεται πως από αύριο Τρίτη 11 Οκτωβρίου, θα τεθεί σε ισχύ ο ανασχεδιασμός λεωφορειακών γραμμών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, που στοχεύει στη διαλειτουργικότητα του δικτύου των οδικών συγκοινωνιών με τους νέους σταθμούς της Γραμμής 3 του Μετρό.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να καλούν στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185. Παράλληλα, όλες οι πληροφορίες για τα δρομολόγια της Γραμμής 3 του Μετρό, όπως αυτά διαμορφώνονται από σήμερα Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ.(www.stasy.gr).

