Κιμ Γιονγκ Ουν: επέβλεψε γυμνάσια τακτικής μονάδας πυρηνικού πολέμου

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης, τόνισε πως δε βλέπει καμια ανάγκη για διάλογο για τους αντιπάλους της Πιονγκγιάνγκ.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε και καθοδήγησε γυμνάσια τακτικής μονάδας πυρηνικού πολέμου της χώρας από την 25η Σεπτεμβρίου ως την 9η Οκτωβρίου, μετέδωσε σήμερα το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο κ. Κιμ δεσμεύτηκε ότι θα ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις και πρόσθεσε πως δεν βλέπει καμία ανάγκη για διάλογο με τους αντιπάλους της Πιονγκγιάνγκ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το όπλο που εκτοξεύθηκε δοκιμαστικά την 4η Οκτωβρίου —κατά το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, ήταν βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς (IRBM)— και πέρασε πάνω από την Ιαπωνία μόλις αναπτύχθηκε και η δοκιμή του είχε σκοπό να σταλεί δυνατότερη και σαφέστερη προειδοποίηση στους εχθρούς της Πιονγκγιάνγκ.

