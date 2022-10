Παράξενα

Ιταλία: αεροσκάφος - “γίγαντας” χάνει τροχό κατά την απογείωση (βίντεο)

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ένα απίστευτο περιστατικό που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στα χειρότερα συνέβη σε αεροδρόμιο της Ιταλίας

Πιο συγκεκριμένα, ένα τεράστιο αεροσκάφος Boeing 747 Dreamlifter, έχασε τον έναν του τροχό, κατά τη διάρκεια της απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Τάραντα στην Ιταλία.

Η στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τον έναν από τους 18 τροχούς του αεροσκάφους, που ο καθένας τους έχει βάρος 122 κιλά, ύψος 1,25 μέτρα και πάχος 49 εκατοστά, να αποκολλάται και να πιάνει φωτιά.

Το αεροπλάνο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, κατασκευάστηκε για τη μεταφορά τμημάτων ατράκτου μεταξύ των μονάδων της αμερικανικής εταιρείας.

Ο τροχός, ευτυχώς "προσγειώθηκε" σε αμπελώνα και δεν προκάλεσε τραυματισμό ενώ το Boeing έφτασε στον προορισμό του στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.

