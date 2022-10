Κοινωνία

Σύλληψη αστυνομικών για βιασμό στο Α.Τ. Ομονοίας: ΕΔΕ, διαθεσιμότητα και ακραία κόντρα

Καταλυτικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η ιατροδικαστική εξέταση στην 19χρονη. Τι υποστηρίζουν οι συλληφθέντες, τι λέει η καταγγέλλουσα. «Μετωπική» Θεοδωρικάκου – Σπίρτζη.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την σύλληψη των δύο αστυνομικών, μετά την καταγγελία και την έρευνα για τον φερόμενο ως βιασμό 19χρονης μέσα στο Α.Τ. Ομόνοιας, επισημαίνεται ότι για τους δύο Ειδικούς Φρουρούς «από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος τους, ενώ παράλληλα τέθηκαν σε διαθεσιμότητα».

Μετά από την καταγγελία μιας 19χρονης ότι δυο αστυνομικοί την βίασαν μέσα στο Α.Τ Ομονοίας, αστυνομικοί του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, πέρασαν χειροπέδες στους δυο Ειδικούς Φρουρούς, που σύμφωνα μ την καταγγελία, παρέσυραν την 19χρονη στα αποδυτήρια του Αστυνομικού Τμήματος και την βίασαν.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από την γνωμάτευση του ιατροδικαστή, ο οποίος εξέτασε την καταγγέλλουσα.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν πως ο ένας από τους δυο είχε συναινετική σεξουαλική επαφή με την νεαρή, μέσα στο αυτοκίνητό του, μετά από το τέλος της βάρδιας του.

Οι συλληφθέντες ισχυρίζονται ότι η κοπέλα τους πλησίασε στο Θησείο, ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία, τους μίλησε και έκλεισε ραντεβού με τον έναν εξ αυτών, αφού θα τελείωνε η βάρδια του.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής, η Ελληνική Αστυνομία ανέφερε τα εξής:

««Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες, Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, σε περιοχή της Αττικής, δύο αστυνομικοί κατηγορούμενοι για βιασμό. Προηγήθηκε καταγγελία 19χρονης ημεδαπής σύμφωνα με την οποία από βραδινές ώρες της (11-10-2022), έως τις πρώτες πρωϊνές ώρες της (12-10-2022) οι δύο αστυνομικοί προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της εντός Αστυνομικού Τμήματος σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Πειστήρια, βιολογικό υλικό και ρουχισμός της παθούσας απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Η παθούσα αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τους δύο αστυνομικούς ως τους δράστες της σε βάρος της πράξης, ενώ παράλληλα εξετάστηκε από ιατροδικαστή και από ψυχολόγο πραγματογνώμονα της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».»





Κόντρα Σπίρτζη – Θεοδωρικάκου

Σε δήλωση του Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη KO ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος κάνει λόγο για «Ακόμη δύο «αστέρια» των ρουσφετιών της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρονται τα κάτωθι:

«Αποτροπιασμό και αγανάκτηση προκαλεί στην κοινή γνώμη η είδηση ότι δύο ειδικοί φρουροί της Άγριας Δύσης Μητσοτάκη, οι οποίοι υπηρετούν στην ομάδα ΔΙΑΣ και ανήκουν στις 4.500 ρουσφετολογικές προσλήψεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κατηγορούνται ότι βίασαν 19χρονη μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας. Στην ποινική δίωξη που άσκησε εναντίον τους, μάλιστα, η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών περιλαμβάνεται και το αδίκημα της παραβίασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων που αποδόθηκε στους κατηγορούμενους καθώς κατηγορούνται ότι κατέγραψαν σε βίντεο την αποτρόπαια πράξη τους. Περιμένουμε τώρα τον κύριο Θεοδωρικάκο, υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με χρέη υπουργού προπαγάνδας του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη αλλά και σύσσωμη την κυβέρνηση της ΝΔ να δηλώσουν, κατά την πάγια τακτική τους, ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ότι λασπολογούμε.

Αν δεν γνωρίζαμε τις ιδεοληπτικές εμμονές τους, θα έπρεπε να περιμένουμε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει εδώ και καιρό ασχοληθεί με τις συνεχείς καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι οι χιλιάδες κατ' εξαίρεση ρουσφετολογικές προσλήψεις ειδικών φρουρών από τη κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν γεμίσει τα σώματα ασφαλείας με ανεκπαίδευτους, ακατάλληλους και σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνους για το κοινωνικό σύνολο «αστυνομικούς». Θα έπρεπε να περιμένουμε να ζητήσουν συγγνώμη για τις 4.500 ρουσφετολογικές προσλήψεις που έκαναν σε τρία χρόνια, αντί για τα συνεχή ψέματα του κ. Θεοδωρικάκου για δήθεν επανεκπαίδευση τους. Ρωτάμε δημόσια και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα λάβουμε ούτε αυτή τη φορά καμία απάντηση:

Ποιων στελεχών, βουλευτών ή Υπουργών της ΝΔ, ήταν τα ρουσφέτια των δύο «αστεριών» που προσλάβατε και υπηρετούν στην ομάδα ΔΙΑΣ;

Ποια επιτροπή ενέκρινε την πρόσληψη τους;

Πότε, που και από ποιους εκπαιδεύτηκαν;

Δυστυχώς, από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα, το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη χρησιμοποιεί την αστυνομία για την εκπλήρωση του δόγματος του τρόμου και της πάταξης και στο πλαίσιο αυτό έχει γεμίσει το σώμα με ρουσφετολογικές προσλήψεις ανίκανων και σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνων ειδικών φρουρών, σερίφηδων της Άγριας Δύσης. Η ανασφάλεια, όχι μόνο από τους εγκληματίες αλλά και από τα 4.500 ρουσφέτια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, διαπερνά κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας».

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, κάνει λόγο για «νέα χυδαία ανακοίνωση του Τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Σπίρτζη», ο οποίος όπως σημειώνει, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, «έχει αλλεργία με την Ελληνική Αστυνομία».

Απαντώντας στον Χρήστο Σπίρτζη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρει: «Η χυδαιότητα, το ψέμα και η συκοφαντία μαζί με την αλλεργία για την Ελληνική Αστυνομία, είναι τα μόνιμα χαρακτηριστικά του κυρίου Σπίρτζη και του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή τους η αλλεργία, έχει χειροτερέψει μετά τις τελευταίες επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του αβάτου βίας στη φοιτητική εστία του Ζωγράφου και την εξιχνίαση πολλών εγκλημάτων. Εναντίον των δύο Ειδικών Φρουρών κινούνται τάχιστα, πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες. Αν επαληθευτούν οι κατηγορίες δεν έχουν καμία θέση στην Ελληνική Αστυνομία. Ο νόμος είναι νόμος, ισχύει για όλους και τηρείται απαρέγκλιτα».

