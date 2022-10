Οικονομία

“Kαλάθι με 50 προϊόντα” - Αναγνωστόπουλος: αγαθά από νέες κατηγορίες προστίθενται άμεσα

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ μίλησαν στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με θέα» για το «καλάθι της νοικοκυράς».

«Λείπουν κάποια προϊόντα, λόγω ανταγωνισμού», είπε για το καλάθι με τα 50 προϊόντα στα οποία θα γίνει προσπάθεια συγκράτησης των τιμών ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με θέα», εξήγησε ότι, «οι κατηγορίες θα μείνουν σχετικά σταθερές», με μικρές αλλαγές «κυρίως λόγω εποχικότητας».

Επεσήμανε ότι, η λίστα μπορεί να αλλάξει και είναι υπό συζήτηση και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε ότι, «όσπρια και αλεύρι μπορεί να συμπεριληφθούν».

Τόνισε όμως πως, «για να υπάρχει επιτυχία στο καλάθι, πρέπει να υπάρχει περιορισμός».

Αναφορικά με το θέμα της αισχροκέρδειας είπε ότι, «ισχύουν κανονικά οι κανόνες» και γίνονται οι έλεγχοι. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε πρόστιμο 150.000 που επιβλήθηκε σε εταιρεία η οποία έχει κατονομαστεί.

Στην ίδια συζήτηση συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο «καλάθι της νοικοκυράς», η οποία είπε ότι, «δεν θα κάμψει την ακρίβεια, ούτε την κερδοσκοπία», κάνοντας λόγο για «κερδοσκοπικό παιχνίδι απέναντι στους καταναλωτές».

«Το καλάθι θα μπαίνει βάσει του τι θέλει το σούπερ μάρκετ», είπε επισημαίνοντας ότι, «υπάρχει μεγάλη γκάμα μικρής ετικέτας με προϊόντα που είναι στη μισή τιμή, υπάρχουν προϊόντα που μπορεί ο καταναλωτής μπορεί να τα βρει σε μίνι μάρκετ, φούρνους και ψαράδικα», τα οποία θα ζημιωθούν από το μέτρο.

Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ ζήτησε να επανέλθει η διατίμηση στα προϊόντα.

