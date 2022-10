Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Έρχονται νέα εντάλματα

Συνεχείς, όσο και σοκαριστικές, είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού της 12χρονης από τον Κολωνό.

Ακόμα ένας άνδρας ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό. Πρόκειται για 36χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε συνομιλίες με τον 53χρονο μαστροπό και την 12χρονη, μέσω της εφαρμογής, την οποία της είχε φτιάξει ο κατηγορούμενος.

Ο 36χρονος φέρεται να βίασε δύο φορές το παιδί, σύμφωνα με την πρώτη κατάθεσή της 12χρονης και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει: "Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης μαστροπείας στον Κολωνό, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη δυνάμει εντάλματος, απογευματινές ώρες της 15-10-2022, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, 36χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για γενετήσια πράξη με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής.

Ο 36χρονος κατηγορείται ότι απέκτησε επαφή με την 12χρονη ανήλικη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλιών και ακολούθως συναντήθηκε μαζί της στην περιοχή των Σεπολίων και προέβη στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη, έναντι αμοιβής. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα".

Το βράδυ της Παρασκευής είχε συλληφθεί κι ένας 33χρονος, κατηγορούμενος ότι βίασε δύο φορές το παιδί, ο οποίος πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως και δύο άτομα, τα οποία συνομιλούσαν μέσω της εφαρμογής με την ανήλικη.

Ο 33χρονος δεν ήταν μεταξύ των ατόμων που είχε κατονομάσει η 12χρονη, αλλά ταυτοποιήθηκε μέσω των επαφών της από το τηλέφωνο και την εφαρμογή, όπου αναφερόταν πως το παιδί είναι 16 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις αν όχι τις επόμενες ώρες, σίγουρα τις επόμενες ημέρες με τις συλλήψεις και άλλων βιαστών.

Τη Δευτέρα απολογείται και η μητέρα της 12χρονης, που κρατείται στη ΓΑΔΑ.

Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ.:

«Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης μαστροπείας στον Κολωνό, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη δυνάμει εντάλματος, βραδινές ώρες της 14-10-2022, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, 33χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για γενετήσια πράξη με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής, κατ’ εξακολούθηση.

Ο 33χρονος κατηγορείται ότι απέκτησε επαφή με την 12χρονη ανήλικη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλιών και ακολούθως συναντήθηκε μαζί της τουλάχιστον 2 φορές στην περιοχή των Σεπολίων και προέβη στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη, έναντι αμοιβής".

Επίσης όπως αναφέρεται σε άλλη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ: «Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την ταυτοποίηση χρηστών που φέρεται να συνομιλούσαν με την ανήλικη παθούσα, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, οι οποίοι πρώτες πρωινές και απογευματινές ώρες της 14-10-2022, προσήλθαν αυτοβούλως στην ανωτέρω Υπηρεσία.

Οι ανωτέρω ανέφεραν ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του τρέχοντος έτους συνομιλούσαν, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με άτομο που πιθανόν προσομοιάζει στην ανήλικη που φέρεται να έχει πέσει θύμα μαστροπείας στον Κολωνό.

Όπως εξακριβώθηκε, τα στοιχεία των ανωτέρω ημεδαπών αντιστοιχούν πράγματι σε επαφές με τις οποίες συνομιλούσε η παθούσα στην επίμαχη εφαρμογή.

Κατασχέθηκαν οι συσκευές των κινητών τηλεφώνων τους, προκειμένου να αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εξετάστηκαν ενόρκως και αποχώρησαν».

