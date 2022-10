Κόσμος

Τουρκία - Αμάρ Αμπάρα: Ο Έλληνας συριακής καταγωγής που δικάζεται για κατασκοπεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αμπάρα είχε εμφανιστεί στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου ως Έλληνας κατάσκοπος. Ο γιός του και η δικηγόρος του μίλησαν στον ΑΝΤ1.

Του Τάσου Τέλλογλου

O 67χρονος έμπορος χαλιών Μοχάμεντ Αμάρ Αμπάρα, ένας Έλληνας συριακής καταγωγής, δικάζεται την Τρίτη, στη νοτιοανατολική Τουρκία με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Ελλάδας. Ο Αμπάρα είχε εμφανιστεί στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου ως Έλληνας κατάσκοπος. Ο γιός του Αμπντούλ και η δικηγόρος του μίλησαν στον ANT1 και τον Τάσο Τέλλογλου.

Το χρονικό της σύλληψης

Ήταν μόλις μία μέρα μετά την ιστορική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και την ενόχληση της τουρκικής πλευράς για όσα είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός, όταν ο Αμάρ Αμπάρα, Έλληνας έμπορος χαλιών συριακής καταγωγής περπατούσε στο Γκάζιαντεπ μια μικρή πόλη στα τουρκοσυριακά σύνορα - μαζί με το συνεταίρο του.

Ένα αυτοκίνητο σταμάτησε τους δύο άνδρες, που βρίσκονταν εκεί για μια έκθεση χαλιών, και οι άνδρες που επέβαιναν σε αυτό τους φόρεσαν κουκούλες. Ο συνέταιρος του Αμπάρα αφέθηκε την ίδια μέρα ελεύθερος, όχι όμως και ο ίδιος, όπως λέει ο γιος του μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1.

«Νομίζαμε ότι απήχθη, ειδοποιήσαμε το προξενείο», λέει ο γιος του Αμπντούλ Αμπάρα. Ο αδελφός του Αμπντούλ Αμπάρα πήγε στο Γκαζιαντέπ και αναζητώντας το στίγμα του κινητού του πατέρα του πολύ γρηγορά κατέληξε σε ένα άδειο κτίριο στην περιφέρεια της πόλης. «Καταλάβαμε ότι δεν ήταν απαγωγή , ο αδελφός μου πήγε σε όλα τα αστυνομικά τμήματα», περιέγραψε ο Αμπντούλ Αμπάρα.

Τριάντα οκτώ ημέρες μετά την εξαφάνιση του Αμπάρα το πρωί της 25ης Ιουνίου ο Τουρκικός τύπος γραφεί ότι ο Έλληνας πολίτης Αμάρ Αμπάρα συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Ελλάδος. Οι τουρκικές αρχές εμφανίζουν μια ομολογία που υποτίθεται ότι είχαν αποσπάσει παρουσία του δικηγόρου του.

«Αλλάξαμε τον δικηγόρο διότι δεν ήταν παρών όταν υπέγραψε την ομολογία», λέει στον ΑΝΤ1 ο γιος του Αμπντούλ. Στην δήθεν ομολογία του ο Αμπάρα λέει ότι παρέδιδε σε δύο υπαλλήλους της ΕΥΠ στοιχεία για τις τουρκικές συνοριακές εγκαταστάσεις όταν ταξίδευε στη βόρειο Συρία για να πείσει τη γυναίκα του να γυρίσει στο σπίτι της. Εκείνη το 2014 είχε προσχωρήσει στο Ισλαμικό Κράτος και έμενε στη Συριακή πόλη Ράκα. «Πήγαινε για τη μάνα μας», λέει ο γιος του.

Ο Αμπάρα αμφισβητεί το έγγραφο με το οποίο ομολόγησε. «Αν ήσασταν σε τουρκική φυλακή ένα μήνα δεν θα υπογράφατε;», αναρωτιέται ο γιος του Αμπντούλ Αμπάρα. Τα στοιχεία που έχουν οι Τούρκοι στο φάκελο του Αμάρ Αμπάρα αφορούν ένα διάστημα μετά το 2018 οπότε η γυναίκα του είχε ήδη σκοτωθεί στη βόρειο Συρία και δεν πήγαινε με την συχνότητα με την οποία πήγαινε το 2014 και 2015. Κανένα από τα στοιχεία αυτά δεν έχει σχέση με τις ελληνοτουρκικές διαφορές.

«Είναι στοιχεία που δεν αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας», λέει στον ΑΝΤ1 η Δέσποινα Καλογήρου. Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου ο Αμάρ Αμπάρα, Έλληνας πολίτης εδώ και μια 20ετία δικάζεται από δικαστήριο του Γκαζιαντέπ με κατηγορίες που δεν στοιχειοθετούνται και ενώ έχουν παραβιαστεί αρκετοί δικονομικοί κανόνες. «Οι Τούρκοι τον κράτησαν παράνομα», υποστηρίζει η κ. Καλογήρου.

Ο γιός του είναι αισιόδοξος ενώ οι ελληνικές αρχές παρότι έχουν προβεί σε σειρά διαβημάτων δεν έχουν μέχρι στιγμής μιλήσει δημόσια για τη δίκη Αμπάρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Σπαρακτικά τα λόγια του συζύγου της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή (βίντεο)

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Νέα σύλληψη για την υπόθεση

Γαλλία: 12χρονη βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα (εικόνες)