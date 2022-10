Κόσμος

Κύπρος: Υδροστρόβιλος στην Αγία Νάπα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακό ήταν το θέαμα από τον μεγάλο υδροστρόβιλο που σχηματίστηκε στην Αγία Νάπα.



Μεγάλος υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του το μεσημέρι της Δευτέρας στην θαλάσσια περιοχή της Αγίας Νάπας, έπειτα και από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που κατακλύζουν το νησί από το πρωί.

Πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να απαθανατίσουν το θέαμα.

Όπως φαίνεται και από τα βίντεο ο υδροστρόβιλος παρέσυρε στο πέρασμα του ξαπλώστρες.

Πηγή: sigmalive.com, Βίντεο: famagusta.news/ FB

Ειδήσεις σήμερα:

Revenge porn – πρώην παίκτρια reality: Ποινές φυλάκισης για τους κατηγορούμενους

Κολωνός - Δικηγόρος 33χρονου: η 12χρονη ζητούσε να καλύψει τα παράθυρα του αυτοκινήτου

“Ράδιο Αρβύλα”: άφιξη από… άλλο πλανήτη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)