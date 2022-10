Κοινωνία

Κολωνός – Λύτρας: Λάθος η προφυλάκιση της μητέρας της 12χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το γεγονός πως η 37χρονη ζήτησε χρήματα από την πρώην σύζυγο του 53χρονου, αλλά και για την επιμέλεια της 12χρονης από τη μητέρα της.

Ο Απόστολος Λύτρας, που έχει αναλάβει την υπεράσπιση της 37χρονης μητέρας της ανήλικης που έπεσε θύμα βιασμού και μαστροπείας στον Κολωνό, μίλησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και επανέλαβε ότι η πελάτης του αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή με την υπόθεση.

Θεωρεί ότι το μόνο επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος της είναι η κατάθεση των 4 ποσών στο λογαριασμό της, για τις οποίες όμως έχει ήδη απαντήσει και δικαιολογήσει η 12χρονη κόρη της, αναφέροντας ακριβώς τα ίδια που είπε και η μητέρα στην απολογία της.

Ο κ. Λύτρας παρατήρησε ότι η δικογραφία που βρισκόταν στα χέρια της Αστυνομίας επί 30 ημέρες πριν πάει στην ανακρίτρια, δεν είχε την παραμικρή αναφορά στη μητέρα και δεν καταλαβαίνει πως εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την πελάτισσα του.

Συμπλήρωσε δε πως ούτε καν ο Μίχος δεν ανέφερε ότι η 37χρονη είχε γνώση των γεγονότων και κατέληξε λέγοντας πως η απόφαση για την προσωρινή κράτηση της 37χρονης είναι μια λανθασμένη απόφαση κι αναρωτήθηκε αν πάρθηκε για να ηρεμήσει η κοινή γνώμη.

Αντίθετα, ο κ. Λύτρας παραδέχθηκε ότι η επιμέλεια της 12χρονης από την μητέρα της είχε ξεφύγει και είχε χαθεί ο έλεγχος, αλλά αυτό δεν την καθιστά εγκληματία για το κακούργημα της διακεκριμένης μαστροπείας.

Άλλωστε, όπως είπε, την πρώτη ημέρα που πληροφορήθηκε τα γεγονότα, πήγε στο ΑΤ και κατήγγειλε τον 53χρονο, ενώ του έστειλε και υβριστικά μηνύματα εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτηση της.

Τέλος ο κ. Λύτρας αναφέρθηκε και στην επικοινωνία της 37χρονης με την πρώην σύζυγο του 53χρονου, λέγοντας πως είναι λάθος χειρισμός από την πλευρά της πελάτισσας του να ζητήσει χρήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Νικολαϊδης: Το αφιέρωμα του “The 2Night Show” στον σπουδαίο Ολυμπιονίκη (βίντεο)

Τροχαίο: Μηχανή παρέσυρε 26χρονη

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό - Λύτρας: η Ανακρίτρια “άδειασε” τους αστυνομικούς, αλλά...