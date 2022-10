Πολιτική

Viral: Η Κεραμέως κάνει “παρατήρηση” σε μαθητή... πριν την selfie (βίντεο)

Ο μαθητής, πλησίασε με περίσσια άνεση την Υπουργό, για να βγάλει φωτογραφία μαζί της,;όμως...

Στα Τρίκαλα βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως και επισκέφτηκε το Πρότυπο 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

Η Υπουργός συνομίλησε με τους μαθητές και τις μαθήτριες οι οποίοι της εξέφρασαν την εμπειρία τους μέσα από τα δημιουργήματά τους αλλά και τους προβληματισμούς τους.

Μετά τη συζήτηση που είχε με μαθητές και καθηγητές, η Νίκη Κεραμέως, φωτογραφήθηκε μαζί τους, κάνοντας μάλιστα... "επίπληξη" σε έναν ιδιαίτερα χαλαρό μαθητή που επιχείρησε να φωτογραφηθεί με την υπουργό φορώντας γυαλιά ηλίου.

Η Νίκη Κεραμέως, χαμογελώντας του είπε: «Όχι, όχι, χωρίς τα γυαλιά». Ο μαθητής τότε έβαλε τα γυαλιά πάνω στο κεφάλι του με την υπουργό να επιμένει: «Βγάλε τα γυαλιά, βγάλε τα γυαλιά», όπως φαίνεται και στο βίντεο από το trikalaola.gr.

Δείτε το στιγμιότυπο μετά το 6:15':

