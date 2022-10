Life

“Family Game”: Backstage από τα γυρίσματα λίγο πριν την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Το «Family Game» με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά υπόσχεται να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου και να κάνει τα Σαββατόβραδά μας πραγματικά διασκεδαστικά!

Το νέο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά έρχεται στον ΑΝΤ1 το Σάββατο 22 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 20:00.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, video και backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα μας δίνουν μια πρώτη γεύση από τις μοναδικές στιγμές γέλιου και διασκέδασης που θα ζήσουν οι παίκτες, οι παρουσιαστές και οι τηλεθεατές του πιο τρελού και ξεκαρδιστικού παιχνιδιού της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο Μάρκος και η Έλενα γίνονται μια παρέα με τις ομάδες, διασκεδάζουν, γελάνε, μεταμφιέζονται και διαγωνίζονται στις πιο απρόβλεπτες δοκιμασίες για την πολυπόθητη νίκη. Ποιος θα κερδίσει;

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

#FamilyGame

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Barkingwell Media Executive Producer : Ντόρα Πνευματικάτου

Ντόρα Πνευματικάτου Σκηνοθεσία: Πάνος Γεωργίου

Πάνος Γεωργίου Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

