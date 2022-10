Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: πότε θα ξεκινήσει η δίκη

Προσδιορίστηκε η έναρξη της δίκης, με 12 κατηγορούμενους στο εδώλιο, μετά από την απόρριψη του αιτήματος για διεξαγωγή της δίκης σε άλλη πόλη.

Για τις 18 Ιανουαρίου 2023 προσδιορίστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, με κατηγορούμενους δώδεκα νεαρούς- όλοι ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές.

Μετά την απόρριψη, από τον Άρειο Πάγο, τού αιτήματος που είχε υποβάλει η οικογένεια του 19χρονου να διεξαχθεί το δικαστήριο για λόγους ασφαλείας στην Αθήνα, η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης προέβη στον προσδιορισμό της δίκης, που θα διεξαχθεί λίγες μέρες πριν από τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη δολοφονική επίθεση (1/2/2022), με οπαδικά χαρακτηριστικά.

Οι δώδεκα κατηγορούμενοι διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη (στην περίπτωση του 19χρονου) και σε απόπειρα (στην περίπτωση ενός εκ των τραυματισμένων φίλων του), από κοινού, όπως επίσης για επίθεση και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Επιπλέον, ένας εξ αυτών κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην περίπτωση του δεύτερου τραυματισμένου νεαρού- φίλου του δολοφονηθέντος, και οι υπόλοιποι 11 ως απλοί συνεργοί στη συγκεκριμένη πράξη.

Εν τω μεταξύ, προκαταρκτική εξέταση για οπαδικό σύνθημα «Τον σκότωσα γιατί ήταν Αρειανός…» στον πρόσφατο αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΑΡΗ, στο κλειστό γήπεδο της Πυλαίας, παρήγγειλε ο αθλητικός εισαγγελέας. Είχε προηγηθεί αναφορά της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ. προς την αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Με βάση το περιεχόμενο της αναφοράς, επρόκειτο για σύνθημα που φώναξαν οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας και σύμφωνα με παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας, συνδεόταν με την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη.

Όπως αναφέρεται στην εισαγγελική παραγγελία, το αδίκημα που θα διερευνηθεί συνδέεται με την παρότρυνση, υποκίνηση και ενθάρρυνση στην τέλεση πράξεων βίας.

Την έρευνα καλούνται να φέρουν εις πέρας αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια:

"Παρά την υποβολή του αιτήματος της οικογένειας Καμπανού στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, να ορισθεί για λόγους ασφαλείας της οικογενείας τους, των μαρτύρων και των ενόρκων ως τόπος εκδικάσεως της δίκης για την ανθρωποκτονία του αείμνηστου Άλκη οποιοδήποτε άλλο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εκτός αυτού της Θεσσαλονίκης, ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης όρισε ως αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση αυτής της τραγικής υποθέσεως το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

Η οικογένεια και το δικηγορικό μας γραφείο ευχόμεθα να γίνει μια δίκαιη δίκη."

