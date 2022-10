Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής - Οικονόμου: Ο Μητσοτάκης θα ζητήσει σαφές μήνυμα της ΕΕ για την αγορά ενέργειας

Τι είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής, τα κοινωνικά θέματα της επικαιρότητας και τη στάση της Τουρκίας.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες όπου πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η τακτική Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι στο επίκεντρο της ατζέντας του Συμβουλίου είναι η ενεργειακή κρίση και ειδικότερα οι τρεις κατευθύνσεις στις οποίες κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: η μείωση της ζήτησης, η διασφάλιση του εφοδιασμού αλλά και η συγκράτηση των τιμών.

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι δυο μέρες πριν από την έναρξη της Συνόδου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατέθεσε ένα συγκροτημένο πακέτο προτάσεων στη διαμόρφωση του οποίου έχει συμβάλει σημαντικά η χώρα μας, συστηματικά από τον περασμένο Μάρτιο. Οι προτάσεις που κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υιοθετούνται στη φιλοσοφία τους από την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προτάσεις αυτές αφορούν το μηχανισμό διόρθωσης των τιμών στο TTF και τον περιορισμό της διακυμάνσεως στις αγορές παραγωγών ενέργειας. Πακέτο προτάσεων υπάρχει επίσης και για την ενιαία προμήθεια φυσικού αερίου.

Την κατάθεση του πακέτου προτάσεων χαιρέτισε από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει τώρα την ευκαιρία να προχωρήσει σε αποφάσεις για τον έλεγχο στις αγορές ενέργειας. Αποφάσεις οι οποίες είναι κρίσιμες για τη συγκυρία που βρισκόμαστε», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει πως η Ευρώπη οφείλει να στείλει ένα σαφές και ενιαίο μήνυμα προς τις αγορές ενέργειας ότι θα προστατεύσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών και ότι θα δράσει αποφασιστικά έχοντας στο οπλοστάσιό της κι έναν μηχανισμό που θα θέτει ανώτατες τιμές στο φυσικό αέριο».

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στην παρουσία του πρωθυπουργού στη χθεσινή εκδήλωση της ΕΛ.ΑΣ επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τις γυναίκες και τους άνδρες του Σώματος για τις προσπάθειες που καταβάλλουν στους τομείς της ασφάλειας και της μείωσης της εγκληματικότητας. Στην ομιλία του τόνισε ότι «η ασφάλεια όλων μας παραμένει η πρώτη προτεραιότητα. Να πολεμήσουμε το φόβο μέσα από μια αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας. Η ασφάλεια αποτελεί ατομικό και κοινωνικό αγαθό που συνδέεται άρρηκτα με τη σταθερότητα, την κοινωνική ειρήνη, την ανάπτυξη και το δικαίωμα όλων μας στην προκοπή».

Είπε ότι ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα τρία τελευταία χρόνια η ΕΛ.ΑΣ εκσυγχρονίστηκε και αναβαθμίστηκε γεγονός που αποτυπώνεται και από την επιτυχία της σε όλες τις αποστολές που ανέλαβε αυτή την τριετία όπως την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, τη σημαντική της συμβολή στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών αλλά και στην υπεράσπιση της εθνικής μας επικράτειας.

Ανέφερε ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μείωση της μικρής και μεσαίας εγκληματικότητας, ότι καταργήθηκαν μια σειρά από άβατα, όπως ενδεικτικά τα Εξάρχεια, παραδόθηκαν στους κατοίκους και τους επισκέπτες τους και έγιναν αποφασιστικές παρεμβάσεις σε φοιτητικές εστίες που είχαν γίνει άντρο παραβατικών συμπεριφορών.

Στο σημείο αυτό έκανε αναφορά στη χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας ότι με αυτή αλλά και την εν γένει στάση του δείχνει να μην αντιλαμβάνεται το μέγεθος των προκλήσεων και επιδίδεται σε μια συστηματική κατασυκοφάντηση και υποτίμηση του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Περνώντας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου μάθηση, ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι «κατά το εξάμηνο που διανύουμε το επιχειρησιακό αυτό πρόγραμμα, προϋπολογισμού 3,3 δισεκ ευρώ, το μεγαλύτερο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα, μπαίνει στην τελική ευθεία της προγραμματικής περιόδου που ολοκληρώνεται την επόμενη χρονιά, το 2023.

Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα αυτό έχει εισφέρει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα μας συμβάλλοντας στους εθνικούς στόχους για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες αλλά και τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της κοινωνικής στήριξης. Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα κατέχει σήμερα τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την απορρόφηση του προγράμματος αυτού. Είμαστε πάνω από το 80%».

Ο κ. Οικονόμου ολοκλήρωσε την εισαγωγική τοποθέτησή του με μια πολύ σημαντική όπως είπε εξέλιξη για τους Έλληνες αγρότες. «Ολοκληρώθηκε νωρίτερα από κάθε άλλη φορά φέτος η διαδικασία πληρωμής της προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης του 2022 για όσους τη δικαιούνται. Οι αγρότες μας μπορούν από σήμερα να προχωρούν στην ανάληψη των χρημάτων τους. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης φθάνει τα 657 εκατ ευρώ και αφορά γύρω στις 550.000 δικαιούχους. Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται έγκαιρα και με ασφάλεια χάρη στη μεταρρύθμιση που εισήγαγε η κυβέρνηση με τη μεταφορά της υποβολής των δηλώσεων του ΟΣΔΕ του 2022 και την καταβολή των ενισχύσεων για πρώτη φορά μέσα από το gov.gr». Σημείωσε κλείνοντας ότι είναι συνεχής η προσπάθεια ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα σε δύσκολες συνθήκες.

Οικονόμου: Είναι ώρα η Ευρώπη να πάρει αποφάσεις προς τις κατευθύνσεις που θα συμπληρώσουν τα εθνικά σχέδια

«Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε όλα τα επίπεδα και τα περιστατικά εγκληματικότητας σε όλη την επικράτεια είναι λιγότερα συγκριτικά με το παρελθόν σε μια σειρά από κατηγορίες. Βεβαίως η μάχη απέναντι στην εγκληματικότητα συνεχίζεται αμείωτη. Η ελληνική αστυνομία έχει επιδείξει τεράστιες επιτυχίες σε υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει το πανελλήνιο και η ικανοποίηση αφορά συνολικά την απόδοση προφανώς της πολιτικής ηγεσία του υπουργείου προστασίας του πολίτη αλλά και του έργου και της δουλειάς που με αυταπάρνηση και με αίσθηση του χρέους απέναντι στην αποστολή τους κάνουν οι αστυνομικοί» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Σε ότι αφορά περιστατικά κατάχρησης εξουσίας ή παραβατικής συμπεριφοράς από στελέχη της ΕΛΑΣ η πολιτεία, το υπουργείο, η κυβέρνηση έχουν δείξει ότι είμαστε αμείλικτοι, δεν γίνονται ανεκτά τα περιστατικά αυτά και εφαρμόζονται άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπονται» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής είπε ότι η Ελλάδα προσδοκά να υπάρξουν αποφάσεις στην κατεύθυνση της συζήτησης που έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα και της επιστολή της προέδρου της ευρωπαϊκής επιτροπής οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν μια ακόμη πιο αποτελεσματική πολιτική στήριξης στις κοινωνίες, στους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ακρίβεια της ενέργειας, στον ενεργειακό εκβιασμό, όπως είπε χαρακτηριστικά, που επιχειρεί ο Ρώσος Πρόεδρος προς τους λαούς της Ευρώπης.

«Είναι ώρα η Ευρώπη να πάρει αποφάσεις προς τις κατευθύνσεις αυτές που θα έρθουν να συμπληρώσουν τα εθνικά σχέδια και να δώσουν και περαιτέρω δυνατότητες στα κράτη προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή ακρίβεια» πρόσθεσε ο κ Οικονόμου.

Για την τουρκική προκλητικότητα και τα περιθώρια διαλόγου με την Τουρκία υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της λογικής της συζήτησης και των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας. «Βεβαίως είναι απολύτως γνωστές οι θέσεις μας, είμαστε ανυποχώρητοι στα ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η παρατεταμένη πολιτική της Τουρκίας, των προκλήσεων, των ανυπόστατων ισχυρισμών είναι εντελώς αδιέξοδη.

Είναι θετικό το γεγονός ότι από την Πράγα και μετά και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρξε από την τουρκική πλευρά μια ένδειξη ότι αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι πρέπει να συζητάμε και να αφήσουμε στην άκρη τα περιβόητα «Μητσοτάκης γιοκ» κλπ» είπε.

«Έχει διαμορφωθεί με την έγκριση του ευρωπαϊκού συμβουλίου ένα πλαίσιο κυρώσεων σε ότι αφορά την Τουρκία που μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή εφόσον παραστεί ανάγκη και κριθεί σκόπιμο» πρόσθεσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Για το 28χρονο στο Αγρίνιο είπε ότι είναι ένα ζήτημα που και η κυβέρνηση θα διερευνήσει. «Οι αρχές ασφαλείας πρέπει να το απαντήσουν καθαρά και με σαφήνεια. Παρακολουθούμε το ζήτημα και σύντομα θα έχουμε απαντήσεις» σημείωσε.

Σε ερώτηση για την υπόθεση της 12χρονης είπε ότι η προστασία κακοποιημένων παιδιών είναι ένας τομέας που η χώρα βρισκόταν πολύ πίσω και την τελευταία τριετία έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. «Πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο, αυστηροποίησης των ποινών, υπάρχει ίδρυση δομών περίθαλψης, υπάρχουν διαδικασίες για να καταθέτουν αυτά τα παιδιά εκτός δικαστικών αιθουσών όπως έγινε με την 12χρονη. Προφανώς και χρειάζονται να γίνουν και άλλα

Από την πρώτη στιγμή όλες οι δομές της ελληνικής πολιτείας έκαναν και θα συνεχίσουν ότι καλύτερο μπορούν για να στηρίξουν και η στήριξη αυτή πρέπει να έχει διάρκεια και για το 12χρονο κορίτσι και τα αδέλφια του» είπε.

Σε ερώτηση για το πόρισμα της OLAF για την frontex επανέλαβε ότι η χώρα μας όπως επιτάσσει το πατριωτικό μας καθήκον, όπως επιτάσσει το σύνταγμα, ασκεί μια πολιτική φύλαξης των συνόρων, μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. «Δεν υποκύπτουμε στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία, φυλάσσουμε τα σύνορά μας και δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να ζήσει ο ελληνικός λαός συνθήκες σαν αυτές που είχαμε στην περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης» σημείωσε.

«Οι Έλληνες συμπεριφέρονται με συνέπεια απέναντι στην παράδοση που έχουμε ως λαός, σεβόμενοι την ανθρωπιστική διάσταση και σώζουν ανθρώπινες ζωές. Αυτή η τακτική μας είναι η καλύτερη απάντηση σε όποια προπαγάνδα προσπαθεί να στήσει η απέναντι πλευρά» πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου.

