Τα “περιστέρια της ειρήνης” έφτασαν στις Βρυξέλλες (εικόνες)

“Πέταξαν μέχρι την καρδιά” της ΕΕ και τα χέρια της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στέλνοντας το ξεχωριστό μήνυμα των μαθητών του ελληνικού δημοτικού σχολείου που εμπνεύστηκαν την εκστρατεία ειρήνης.

Στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφτασαν τα «περιστέρια της ειρήνης» που έστειλαν μαθητές και μαθήτριες ελληνικού δημοτικού σχολείου, επιδιώκοντας να πιέσουν με τον δικό τους τρόπο, τους ηγέτες του κόσμου, για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σε σχετική ενημέρωση της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, αναφέρονται τα εξής:

«Με την εκστρατεία υπέρ της ειρήνης «Wings for peace», την οποία εμπνεύστηκαν τα παιδιά του Δημοτικού της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, οι μικροί μαθητές και οι μικρές μαθήτριες ενώθηκαν σε «μια γροθιά» και απέκτησαν την απαραίτητη δύναμη μέσω του Διαδικτύου, για να πετάξουν τα ζωγραφισμένα περιστέρια τους σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας το κατεπείγον μήνυμα τους για Ειρήνη και για συμπαράσταση στα παιδιά που ζουν τον πόλεμο σπίτι τους και νιώθουν μόνα.

Η επιμονή, η θέληση και το θάρρος των μαθητών/-τριών Η επιμονή, η θέληση και το θάρρος των μαθητών/τριών ιών έδωσαν στα φτερά των περιστεριών την απαραίτητη ώθηση να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, να χρησιμοποιήσουν την επικοινωνιακή ώθηση που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα θετικά, και με την στήριξη και την αρωγή και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού να φτάσουν στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό και από εκεί σε σχολεία και παιδιά σε όλη την Ουκρανία.

Η πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα ευχαριστεί τους μαθητές/-τριες της Γερμανικής Σχολής Αθηνών για την ευαισθησία τους και θέτοντας υπό την αιγίδα της το εγχείρημα τους, στηρίζει την προσπάθεια και το ταξίδι των ταξιδιωτικών περιστεριών τους με θέρμη και την ανάλογη προβολή σε Ελλάδα και Ουκρανία ώστε όλα τα παιδιά να αισθανθούν μέλη μιας κοινότητας Ειρήνης και να γνωρίσουν πως δεν είναι μόνα τους! Έχουν το ένα το άλλο! Και εμάς τους μεγαλύτερους μαζί τους.

Η Γερμανική Σχολή Αθηνών, θέλει να ευχαριστήσει θερμά την Πρόεδρο της Ευρώπης κ. von der Leyen και εύχεται κάθε επιτυχία στις προσπάθειές της για Ειρήνη στην Ουκρανία, ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα και η επιθυμία των παιδιών μας».

