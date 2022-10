Κοινωνία

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: Στη ΓΑΔΑ ακόμη δυο άνδρες

Ραγδαίες εξελίξεις στη δυσώδη υπόθεση του Κολωνού. Αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ ένας 43χρονος και ένας 54χρονος.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την ταυτοποίηση χρηστών που φέρεται να συνομιλούσαν με την 12χρονη στον Κολωνό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, ταυτοποιήθηκε 43χρονος Έλληνας υπήκοος, ο οποίος το μεσημέρι της Πέμπτης προσήλθε αυτοβούλως στην ανωτέρω Υπηρεσία.

Όπως ανέφερε, τον Ιούνιο απέκτησε επαφή, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με άτομο που προσομοιάζει στην ανήλικη που φέρεται να έχει πέσει θύμα μαστροπείας στον Κολωνό.

Επίσης, το μεσημέρι παρουσιάστηκε αυτοβούλως και 54χρονος, Έλληνας υπήκοος, ο οποίος δήλωσε ότι είναι χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, χωρίς ωστόσο να έχει μιλήσει με ανήλικο άτομο.

Ο 43χρονος και ο 54χρονος, αφού εξετάστηκαν ενόρκως, αποχώρησαν, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους στην υπόθεση.

