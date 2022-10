Υγεία - Περιβάλλον

Καρδιομεταβολικό Σχολείο: Η νέα χρονιά - Εναρκτήριες διαλέξεις

Σειρά σεμιναρίων του Metropolitan του Ομίλου HHG, σε συνεργασία με δύο Πανεπιστήμια.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το Καρδιομεταβολικό Κέντρο του Metropolitan Hospital (και ευρύτερα των Metropolitans του HHG) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Σορβόννης της Γαλλίας, εξαγγέλλουν και οργανώνουν σειρά μετεκπαιδευτικών συνεδριών και μαθημάτων στα πλαίσια υλοποίησης του ετήσιου μετεκπαιδευτικού προγράμματος του Καρδιομεταβολικού Σχολείου (ΚΜΣ), το οποίο πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα της αναγκαιότητας, επικέντρωσης και εξειδίκευσης γνώσεων στην Καρδιομεταβολική Ιατρική. Στον πλέον προβεβλημένο και σύγχρονο τομέα της ιατρικής, που μετά το 2019 ιδιαίτερα στην Αμερική αναδείχθηκε και προβλήθηκε σημαντικά.

Η Καρδιομεταβολική Ιατρική είναι η ιατρική της διάγνωσης, παρακολούθησης και θεραπείας των καρδιομεταβολικω?ν νοσημάτων: Παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, υπέρταση, δυσλιπιδαιμικε?ς διαταραχές και σακχαρώδης διαβήτης. Καταστάσεις και νοσήματα που έχουν ιδιαίτερα αυξημένο επιπολασμό και συχνότητα στην πατρίδα μας.

Στις 26 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Metropolitan Hospital θα πραγματοποιηθεί η 1η πανηγυρική συνεδρία της νέας χρονιάς. Θα υπάρξουν χαιρετισμοί από ιατρικούς φορείς και θα επακολουθήσουν οι εναρκτήριες διαλέξεις:

Σακχαρώδης Διαβήτης : Ο νέος ορίζοντας αντιμετώπισης - Α. Μελιδωνης

Υπέρ και Δυσλιπιδαιμι?ες 2022. Οι νεότερες αγωγές - Γ. Κολοβου

Τι νεότερο στην καρδιολογία το 2022 - Σ. Φουσας

Οργανωτική Επιτροπή

Γ. Κολοβου

Α. Μελιδωνης

Σ. Φουσας

