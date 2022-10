Υγεία - Περιβάλλον

Ο ΕΕΣ τίμησε τις ηρωίδες αδελφές Νοσοκόμες που θυσιάστηκαν στο Έπος του 1940 (εικόνες)

Ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων Αδελφών Νοσοκόμων του ΕΕΣ, αποτίοντας ελάχιστο φόρο τιμής στις ηρωίδες που θυσιάστηκαν στα βουνά της Πίνδου.

Το πρωί της Πέμπτης 27 Οκτωβρίου 2022, παραμονή της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα κ. Γεώργιο Σκούμα, παρέστη στην Επιμνημόσυνη Δέηση για τις αδελφές Νοσοκόμες του Ε.Ε.Σ, στην εκκλησία της Αγ. Αικατερίνης του Κοργιαλένειου – Μπενάκειου Νοσοκομείου ΕΕΣ.

Την Τελετή τίμησαν με την παρουσία τους η Διοικήτρια του Νοσοκομείου, κα Ελπινίκη Ταβιάτου, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Νοσοκομείου κ. Δημήτριος Μπαζίγος και η Αντιπρόεδρος - Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Νοσοκομείου, κα Αναστασία Κανέλλου.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων Αδελφών Νοσοκόμων του ΕΕΣ, αποτίοντας ελάχιστο φόρο τιμής στις ηρωίδες του Ε.Ε.Σ. που θυσιάστηκαν στα βουνά της Πίνδου και αποτελούν λαμπρό παράδειγμα ηρωισμού και αυτοθυσίας.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, ανέφερε: «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θρήνησε κατά τον πόλεμο του 1940 -1941 την τραγική απώλεια λαμπρών Αδελφών Νοσοκόμων που προσέφεραν τον εαυτό τους ολοκαύτωμα στο μεγαλειώδη βωμό της πατρίδος του ανθρωπισμού, της ελευθερίας και της Ερυθροσταυρικής αποστολής. Το μνημείο των αδελφών Νοσοκόμων του Ε.Ε.Σ. θα διαιωνίζει συγκινητικά και μυσταγωγικά την ιερή ανάμνηση των γενναίων Αδελφών Νοσοκόμων που θυσίασαν την ζωή τους στον λαμπροφόρο βωμό το Ερυθροσταυρικού καθήκοντος.»

