Ναρκωτικά: Παραγγελίες μέσω social media και παραδόσεις… σε μπισκότα (εικόνες)

Πως είχαν στήσει τη «φάμπρικά διακίνησης» ένας Ολλανδός και μια Ελληνίδα. Ανυποψίαστοι οδηγοί ταξί μετέφεραν τα ναρκωτικά.

Ένας 32χρονος Ολλανδός και μια 21χρονη Ελληνίδα συνελήφθησαν, την περασμένη Τρίτη, 25 Οκτωβρίου, στον Άγιο Παντελεήμονα, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την δράση των κατηγορούμενων στη διακίνηση και αποθήκευση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, συστήθηκε ειδική ομάδα έρευνας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δραστηριότητά τους.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 32χρονος, τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο διακινούσε ναρκωτικά στη συγκεκριμένη περιοχή. Για τις συναλλαγές του και τη διαφήμιση των ναρκωτικών χρησιμοποιούσε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων οι πελάτες έκαναν τις παραγγελίες τους. Στη συνέχεια παρέδιδε τα ναρκωτικά τοποθετημένα μέσα σε πακέτα από μπισκότα, μέσω ανυποψίαστων οδηγών ταξί, στον τόπο επιλογής του αγοραστή.

Σε κάποιες περιπτώσεις όπου ο αγοραστής επιθυμούσε η συναλλαγή - παράδοση να γίνει από γυναίκα, τις ποσότητες αναλάμβανε να μεταφέρει η 21χρονη, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σημειώνεται, ότι στην κατοχή του 32χρονου και σε τρία σπίτια όπου διενεργήθηκαν έρευνες, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 5 κιλών και 86 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη βάρους 155 γραμμαρίων, 34 δενδρύλλια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 5.265 ευρώ, ζυγαριά ακριβείας και πλήρης εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

