Φωτιά σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, με στόχο να θέσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Λίγο αργότερα η ΠΥ ενημέρωσε ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια.

??????Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 27, 2022

