Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια για το ντέρμπι

Οι τιμές των εισιτηρίων για το ντέρμπι στη «Λεωφόρο» και οι οδηγίες από την ΠΑΕ.

Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού θα τεθούν απ' τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (3/11) τα εισιτήρια του μεγάλου κυριακάτικου (6/11, 19:30) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 11η αγωνιστική της Super League, τα οποία αναμένεται να εξαντληθούν πάρα πολύ γρήγορα, δημιουργώντας το τρίτο σερί sold out σε εντός έδρας αγώνα των «πράσινων» και πέμπτο συνολικά την εφετινή σεζόν.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε σχετική ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της:

«Τα εισιτήρια κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 στις 12 το μεσημέρι. Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. Τα εκδοτήρια της Λεωφόρου θα παραμείνουν κλειστά. Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν οι κάτοχοι της Κάρτας Φίλου του Ερασιτέχνη. Το κόστος της Κάρτας Φίλου Ερασιτέχνη είναι 10 ευρώ και ισχύει για την αγορά ενός εισιτηρίου και για μία ποδοσφαιρική περίοδο.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου. Οι κάτοχοι καρτών διαρκείας θα εισέρχονται στο γήπεδο με την επίδειξη της κάρτας τους.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά θύρα έχουν ως εξής:

Θύρες 6, 7: 30 ευρώ, Θύρες 1Β, 5Γ, 8Β, 12Β: 45 ευρώ, Θύρες 1Α, 5Β, 8Α, 12Α 60 ευρώ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο πλαίσιο του αγώνα με τον Ολυμπιακό λόγω της τεράστιας ζήτησης και των ειδικών μέτρων που θα ισχύσουν, επισημαίνει στους φιλάθλους της ομάδας μας τα εξής:

Παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους εισιτήριο προκειμένου να εισέλθουν στις κερκίδες του γηπέδου.

Δεν θα επιτραπεί για κανένα λόγο και σε κανέναν η είσοδος στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο ή πρόσκληση. Παρακαλείσθε για την πρόωρη προσέλευσή σας στο γήπεδο, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού.

Άπαντες οφείλουν να κάθονται στην αναγραφόμενη στο εισιτήριό τους θέση στην κερκίδα. Αλλαγή θέσης δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των υπόλοιπων φιλάθλων και εντάσεις.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν τρεις ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 16.30.

Κατά την άφιξή τους στο γήπεδο, οι φίλαθλοι οφείλουν να περιορίσουν το χρόνο παραμονής τους στην περίμετρο του γηπέδου και να κατευθύνονται άμεσα προς τη θύρα εισόδου όπου βρίσκεται η θέση τους.

Προστατεύουμε την ομάδα και το γήπεδό μας. Ας ζήσουμε όλοι μαζί ακόμα μία γιορτή».