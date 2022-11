Πολιτική

Ο Μητσοτάκης στο Βερολίνο για τα Βαλκάνια και την ενέργεια

Συμμετοχή του πρωθυπουργού στη Σύνοδο της Διαδικασίας του Βερολίνου. Θα αναδείξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.



Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας, όχι μόνο ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, αλλά και ως δύναμης-κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια και την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ζήτημα που καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πρόκειται να αναδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συμμετοχή του σήμερα στη Σύνοδο της Διαδικασίας του Βερολίνου, που θα πραγματοποιηθεί στη γερμανική καγκελαρία.

Σύμφωνα με πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι η περιφερειακή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων, αποτελεί επένδυση στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξή τους και θα υπογραμμίσει τον κομβικό ρόλο, που έχει η συνεργασία στην ενέργεια, ιδιαίτερα στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο. Είναι σαφές, όπως επισημαίνουν από την ελληνική κυβέρνηση, ότι η Αθήνα στηρίζει σταθερά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο πρωθυπουργός θα παρέμβει και θα μιλήσει σε ειδική ενότητα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και τον ενεργειακό μετασχηματισμό, γεγονός ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδεται στον ρόλο- κλειδί της Ελλάδας στην περιοχή, αλλά και της αναγνώρισης των πρωτοβουλιών, που έχει αναλάβει με τις υποδομές που αναπτύσσει για την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής - και το έχει αποδείξει ήδη με το παράδειγμα της Βουλγαρίας, καθώς και με τη λειτουργία του ελληνο βουλγαρικού αγωγού IGB.

Τέλος, η Σύνοδος, στην οποία θα δώσουν ακόμη το «παρών» η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, αναμένεται να καταλήξει στην υιοθέτηση Διακήρυξης για την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση στα Δυτικά Βαλκάνια.

