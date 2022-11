Κοινωνία

Κολωνός – Λύτρας: Ενδείξεις για εκμετάλλευση κι άλλων παιδιών

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δικηγόρος της μητέρας της 12χρονης, Απόστολος Λύτρας.

«Είμαι βέβαιος ότι η 12χρονη δεν ήταν το μόνο θύμα. Κι αυτό γιατί συνήθως στόχος τέτοιων κυκλωμάτων είναι το κέρδος», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της μητέρας της 12χρονης που έπεσε θύμα βιασμού και εκμετάλλευσης.

Ο Απόστολος Λύτρας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, το κύκλωμα είχε προσεγγίσει και άλλα παιδιά.

«Μια απλή ένδειξη είναι ότι, υπάρχουν παιδικά ποδήλατα έξω από το χώρο», τον έναν από τους δύο για τους οποίους έχει πληροφορηθεί ο νομικός ότι ο κατηγορούμενος πήγαινε το παιδί. Το έναν μάλιστα από αυτούς τους δύο, φέρεται να έχει αναγνωρίσει και το παιδί.

«Γνωρίζω για δύο μοτέλ. Πιστεύω ότι υπάρχουν κι άλλοι είτε μπροστά είτε πίσω, είτε μαζί με τον 53χρονο», σημείωσε.

Και ξεκαθάρισε ότι, «δεν ισχύει ούτε προκύπτει ότι η μητέρα είχε σχέση με τον 53χρονο».





