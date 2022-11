Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στη Χιλή (βίντεο)

Ταρακουνήθηκε η Χιλή από την ισχυρή σεισμική δόνηση στη Χιλή.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Αραούκο της κεντρικής Χιλής, σύμφωνα με το Σεισμολογικό Κέντρο της χώρας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Λέμπου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 20 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

????#CHILE ??#URGENTE | Asi se percibio el #sismo d magnitud 6.4 en el Cuartel de Bomberos de Talcahuano. El movimiento telurico se localizo a 18 kilometros NNW de Lebu, en la region del Biobio. #RochexRB27 #earthquake #Terremoto #Temblor pic.twitter.com/mhs5yyyvPs — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) November 13, 2022

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο είχε εκτιμήσει πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών, με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότια της πόλης Κουρανιλάχουε.

