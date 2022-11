Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Πέθανε στην αγκαλιά του συζύγου της - Πήγαιναν με ταξί στο νοσοκομείο

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε τα μεσάνυχτα στον προαύλιο χώρο νοσοκομείου. "Μάχη" έδωσαν οι γιατροί να την επαναφέρουν στη ζωή.

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε χτες τα μεσάνυχτα στον προαύλιο χώρο του Βενιζέλειου νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν ελάχιστα τα μεσάνυχτα της Παρασκευής όταν όλο το εφημερεύον προσωπικό του νοσοκομείου τέθηκε σε συναγερμό.

Ο σύζυγος μίας 33χρονης γυναίκας μετέφερε τη σύζυγο του με ταξί στο νοσοκομείο ενώ, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, ήταν ήδη ασθενής με κορονοϊό επί μία εβδομάδα. Άμεσα οι γιατροί έσπευσαν στο ταξί και έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και διασωλήνωση στην 33χρονη ωστόσο ήταν ήδη αργά.

«Επί 40 λεπτά οι γιατροί έδωσαν μάχη για να επαναφέρουν την νεαρή γυναίκα όμως πιθανόν να είχε ήδη καταλήξει μέσα στο ταξί πριν φθάσει στο Βενιζέλειο», αναφέρει στο cretapost, η ιατρός και αναπληρώτρια Διοικήτρια του νοσοκομείου κ. Ελευθερία Κωστάκη.

Ασφαλείς πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της όταν το ταξί έφθασε στο νοσοκομείο ενώ οι γιατροί έδωσαν τη δική τους μάχη επί τόπου προκειμένου να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο.

Πλέον η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο στην άτυχη 33χρονη, εάν δηλαδή επρόκειτο για επιπλοκές του covid19 ή εάν έπασχε από καρδιολογικά προβλήματα τα οποία ενδεχομένως να μην γνώριζε.

