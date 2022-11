Πολιτική

Τσίπρας: Οι υποκλοπές είναι μέθοδος διακυβέρνησης

Σφοδρή επίθεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρωθυπουργό, από το βήμα της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Στην «ευθύνη» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να προστατέψει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια και τις ανισότητες και να βγάλει τη χώρα «από το βούρκο» των υποκλοπών, αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά την κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» της Δημοκρατίας αλλά και της κοινωνίας.

«Ως το μεγάλο κόμμα της Αριστεράς και της δημοκρατικής παράταξης έχουμε σήμερα, την ευθύνη και την υποχρέωση να βάλουμε ένα τέλος στην παρακμή. Να συνεγείρουμε τους δημοκρατικούς πολίτες, δείχνοντάς τους τη διέξοδο. Την ελπίδα για την προστασία της κοινωνίας και την έξοδο από το βούρκο για τη δημοκρατική αναγέννηση της πατρίδας μας», είπε χαρακτηριστικά κατά την έναρξη της ομιλίας του, ενώ μίλησε για «χρέος» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να βρει «ρεαλιστικές λύσεις» στα προβλήματα που αφήνει πίσω του το «καθεστώς Μητσοτάκη» και να φέρει «όσο πιο γρήγορα την αλλαγή που απαιτούν οι καιροί».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη υποστηρίζοντας πως καμία κυβέρνηση από τη Μεταπολίτευση «δεν κυβέρνησε με τέτοια περιφρόνηση απέναντι όχι μόνο στους πολίτες, αλλά και το ίδιο το πολίτευμα» και πως ο χαρακτηρισμός «χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης», είναι τελικά «ελαφρύς».

Στρέφοντας τα βέλη του προσωπικά στον πρωθυπουργό, τόνισε πως «οι παρακολουθήσεις» δεν ήταν «ένα ατύχημα» ή «στιγμιαίος αυταρχικός εκτροχιασμός του αλαζόνα κ. Μητσοτάκη», αλλά μια «μέθοδος διακυβέρνησης». «Είναι η μέθοδος της διασφάλισης εξουσίας μέσω της συγκέντρωσης κρίσιμων πληροφοριών. Από όλους, μα πρωτίστως από τους ανθρώπους γύρω του. Για να εξασφαλίσει τη σιωπή και την ανοχή τους, η οποία γίνεται συνενοχή», σημείωσε και έκανε λόγο για «άθλια μέσα» προκειμένου «να επιβληθεί μια άθλια πολιτική».

Ο Αλ. Τσίπρας ζήτησε και πάλι την παραίτηση του πρωθυπουργού υπό το φως των νέων αποκαλύψεων για τις παρακολουθήσεις, υποστηρίζοντας πως σε καμία χώρα του Δυτικού Κόσμου «δεν θα μπορούσε να σταθεί στη θέση του». Σχολίασε, δε, πως ο κ. Μητσοτάκης «κρύβεται και χυδαιολογεί», αφού δεν έρχεται στη Βουλή να απαντήσει, κάτι που, όπως είπε, αποδεικνύει την ενοχή του. Επανέλαβε, λοιπόν, την ερώτησή του εάν και η ΕΥΠ -εκτός από το Predator- παρακολουθούσε τους υπουργούς του, καλώντας τον να ζητήσει από την ΑΔΑΕ έλεγχο στους παρόχους για να φανούν οι όποιες παρακολουθήσεις. «Επειδή γνωρίζει ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, κρύβεται. Και ταυτόχρονα ηγείται της επιχείρησης συγκάλυψης και της χυδαίας επίθεσης, της ελεεινολογίας απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για την τελευταία «επίθεση» του πρωθυπουργού στο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την πάγια θέση του για την ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας πολεμικής βιομηχανίας. «Το μόνο νέο στοιχείο που έχει προστεθεί στο τραπέζι τις τελευταίες ημέρες είναι ότι στις αποκαλύψεις των ημερών, ανάμεσα στα θύματα των υποκλοπών βρίσκεται και ο καθ' ύλην αρμόδιος, διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, αντιναύαρχος Α. Αλεξόπουλος», είπε και διερωτήθηκε αν μπορεί να διαψεύσει ο πρωθυπουργός ότι ήταν σε παρακολούθηση ο διευθυντής εξοπλισμών. «Διότι εδώ δεν πρόκειται για ένα ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης. Είναι ζητήματα εθνικής ασφάλειας», υπογράμμισε, ενώ διαβεβαίωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί το έλλειμμα δημοκρατίας σε έλλειμμα εθνικό στο εξωτερικό».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική γενικότερα στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, με αφορμή και το χθεσινό επεισόδιο στη Λιβύη, τονίζοντας πως «ακυρώνεται η εθνική στρατηγική δεκαετιών», λόγω της «ανασφάλειας» του πρωθυπουργού και «της απόλυτης έλλειψης εμπιστοσύνης και συνεννόησης με τον υπουργό των Εξωτερικών». «Κανένας δε θα δεχτεί παιχνίδια με την εθνική ασφάλεια της χώρας στο όνομα οποιασδήποτε κομματικής ή προσωπικής επιδίωξης», δήλωσε χαρακτηριστικά, στηλιτεύοντας «τα παιχνίδια του διχασμού και τις επιθέσεις εθνικοφροσύνης στην Αριστερά και τη δημοκρατική παράταξη».

Περνώντας στα ζητήματα της οικονομίας, μίλησε για απόγνωση των πολιτών «από τη τρομακτική συρρίκνωση του εισοδήματός τους», επιρρίπτοντας τις ευθύνες στην κυβέρνηση για μη λήψη ουσιαστικών μέτρων απέναντι στις αυξήσεις και την αισχροκέρδεια, την ώρα που επωφελούνται golden boys και «κοράκια»: «9,5 δισ. οι επιδοτήσεις στην αισχροκέρδεια, 4 δισ. τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ και μηδέν από μηδέν τα έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών».

«Όλοι αυτοί λοιπόν, που πέρασαν τα πάνδεινα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη σήμερα γίνονται μάρτυρες αυτής της κατάλυσης κάθε έννοιας νομιμότητας», είπε ο Αλ. Τσίπρας κλείνοντας την ομιλία του, ενώ διαμήνυσε πως «η κυβέρνηση των υποκλοπών δεν θα χρειαστεί πια να στήσει αυτί για να ακούσει το “Φύγετε» στο καθεστώς σήψης και παρακμής. «Η δική μας ευθύνη λοιπόν είναι πια πολύ βαριά. Να γίνουμε το όχημα της λύτρωσης για την κοινωνία που υποφέρει και για τη δημοκρατία που απειλείται», κατέληξε.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Την ημέρα που ξεκινά στο Ειδικό Δικαστήριο η δίκη του πιο στενού του συνεργάτη, στη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του, κ. Ν. Παππά, κατηγορούμενου μάλιστα για βαρύτατα αδικήματα, ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να παραδώσει μαθήματα Δημοκρατίας και να κάνει τον τιμητή. Παράλληλα, εξακολουθεί να αμφισβητεί τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και να υποτιμά τη λαϊκή ετυμηγορία, ισχυριζόμενος πως ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη θέση του επειδή τάχα το 2019 τον επέλεξαν συμφέροντα. Κι ας μην απορεί για την κριτική που δέχεται εξαιτίας της στάσης του απέναντι στην αμυντική θωράκιση της χώρας, η οποία δεν υπήρξε καθόλου απρόκλητη. Είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας που απείλησε ότι θα καταργήσει την αμοιβαία αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας εάν δεν υπάρχει -λέει- ελληνική προστιθέμενη αξία, την ίδια ώρα που η Ελλάδα υποδεχόταν δύο ακόμα νέα Rafale. Αναφορά που μόνο σε συμφέροντα μεσαζόντων παραπέμπει. Από τη μια λοιπόν υπάρχει ο κ. Τσίπρας, που, επειδή δεν ξέρει τι να κάνει για την πραγματικότητα, κάνει αυτό που ξέρει καλά: κατηγορεί την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό χωρίς στοιχεία και τεκμήρια. Με μόνο του όπλο τη λάσπη, παρότι η κ. Φωτίου, ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Μαντζουράνης αποδόμησαν πλήρως το συκοφαντικό του αφήγημα. Από την άλλη υπάρχει η Κυβέρνηση, που μεριμνά ουσιαστικά για την προστασία της ποιότητας ζωής από τις παγκόσμιες κρίσεις, θωρακίζει τη χώρα από τις έξωθεν επιβουλές και ενισχύει θεσμικά τη Δημοκρατία μας. Αυτό είναι το τεκτονικό ρήγμα που μας χωρίζει».

Σε απάντησή του προς τον Γιάννη Οικονόμου, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος: «Δεν περιμέναμε ότι θα τολμούσε να δώσει μισή απάντηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών ο εκπρόσωπος του εθνικού κοριού. Ωστόσο δεν τον τιμά το να παριστάνει τον ανόητο, επαναλαμβάνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα «καταργήσει» τις συμφωνίες για τα γαλλικά εξοπλιστικά, ενώ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα τις επαναδιαπραγματευθεί προκειμένου χρήματα από τα 14 δις που υπέγραψε μόνος του ο κ. Μητσοτάκης σε δυο χρόνια, να μείνουν στην εγχώρια βιομηχανία, όπως συμβαίνει σε όλα τα σχετικά προγράμματα σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μιας και μιλά ωστόσο ο κ. Οικονόμου, μπορεί να απαντήσει εάν παρακολουθούσαν τον γενικό διευθυντή εξοπλισμών κ. Αλεξόπουλο, για να ελέγχουν τη ροή του χρήματος από τα δισεκατομμύρια των εξοπλιστικών που υπέγραψαν;».

