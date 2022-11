Οικονομία

Ασφαλιστικό: 11 ερωτήσεις - απαντήσεις για το νομοσχέδιο

Τις βασικότερες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου αναλύει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσα από 11 ερωτήσεις και απαντήσεις.

Τις βασικότερες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, με τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», αναλύει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσα από 11 ερωτήσεις και απαντήσεις, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων ρυθμίσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα ρυθμίζει μία σειρά από ζητήματα για την ενίσχυση των συνταξιούχων και τον τρόπο καταβολής των αυξήσεων.

Ακολουθούν οι 11 ερωτήσεις-απαντήσεις:

«1. Ποιες είναι συνοπτικά οι βασικότερες ρυθμίσεις;

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων ρυθμίσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενώ, παράλληλα, ρυθμίζει μία σειρά από ζητήματα για την ενίσχυση των συνταξιούχων και τον τρόπο καταβολής των αυξήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022 στους ευάλωτους συνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους επιδόματος παιδιού.

2. Μείωση σε 10 χρόνια (από 20) του χρόνου παραγραφής των ασφαλιστικών οφειλών που δεν έχουν βεβαιωθεί.

3. Μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

4. Αύξηση από 12 σε 24 των μηνιαίων δόσεων των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών.

5. Επέκταση της άδειας μητρότητας για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα σε 9 (από 6) μήνες.

6. Κρατική επιδότηση 40% των ασφαλιστικών εισφορών για μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

7. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), καθώς και για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ. Πραγματική αύξηση εισοδήματος.

8. Επέκταση σε όλους τους ενστόλους του δικαιώματος της "μάχιμης πενταετίας", δηλαδή της αναγνώρισης έως και πέντε επιπλέον ετών ασφάλισης, με την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών.

9. Μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) για τη λήψη σύνταξης και παροχών αναπηρίας, για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ για τους οποίους προβλεπόταν μεγαλύτερο ποσοστό.

10. Θέσπιση προγράμματος πρώιμης παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών που έχουν διαγνωστεί με αναπηρίες ή αναπτυξιακές δυσκολίες.

2. Τι ακριβώς προβλέπεται για την οικονομική ενίσχυση ευάλωτων ομάδων;

Χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους ευάλωτους συνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους επιδόματος παιδιού, έως τις 20 Δεκεμβρίου.

Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τους χαμηλοσυνταξιούχους αυξάνεται στα 250 ευρώ (από 200 προηγουμένως). Διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η περίμετρος των δικαιούχων συνταξιούχων της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς την λαμβάνουν όσοι έχουν ατομικό εισόδημα έως 9.600 ευρώ (από 7.200 ευρώ, που ίσχυε πέρυσι), οικογενειακό εισόδημα έως 16.800 ευρώ (από 14.400 ευρώ, που ίσχυε πέρυσι) και αντικειμενική αξία ακινήτων έως 300.000 ευρώ (από 200.000 ευρώ, που ίσχυε).

Χορηγείται επίσης έκτακτη οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ στους 174.000 περίπου δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενώ η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων χορηγούνται προσαυξημένα κατά 250 ευρώ στους 36.000 περίπου δικαιούχους. Διευκρινίζεται ότι, αν ένας χαμηλοσυνταξιούχος του ΕΦΚΑ είναι ταυτόχρονα δικαιούχος αναπηρικού ή άλλου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, θα λάβει μόνο την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων.

Τον Δεκέμβριο, θα χορηγηθεί επίσης διπλή δόση στους περίπου 225.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ενώ προβλέπεται και χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για τον Δεκέμβριο των οικογενειών που λαμβάνουν επίδομα παιδιού, η οποία αντιστοιχεί σε μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 210 ή 126 ή 84 ευρώ από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Η έκτακτη δόση καταβάλλεται, μέχρι 20 Δεκεμβρίου, στους δικαιούχους του επιδόματος κατά το πέμπτο δίμηνο του 2022. Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στους λοιπούς νέους δικαιούχους του επιδόματος του 2022, μετά την έγκριση της αίτησής τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι, έως τις 20 Δεκεμβρίου, θα λάβει χώρα και η τακτική καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

3. Τι αλλάζει στο νομοσχέδιο αναφορικά με το «ξεπάγωμα» των συντάξεων από 1/1/2023;

Αυτό που διευκρινίζεται είναι ο τρόπος καταβολής της αύξησης. Το ποσοστό αύξησης των κύριων συντάξεων από 1/1/2023 θα ισούται με το ήμισυ του αθροίσματος του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ και του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτών (πληθωρισμός) του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο υπολογισμός αυτού του ποσοστού θα γίνεται πριν την αλλαγή του έτους, με βάση τις εκτιμήσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Αν από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που δημοσιεύονται αργότερα μέσα στο έτος, προκύψει διαφορετικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ και του τιμαρίθμου, η απαραίτητη διόρθωση γίνεται στην απόφαση του επόμενου έτους.

Με τη ρύθμιση αυτή, την αύξηση της τάξεως του 7,75% θα δουν σχεδόν 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Από αυτούς, ένα τεράστιο ποσοστό θα δει ακέραια την αύξηση της τάξεως του 7,75%, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων θα δει αυξήσεις που θα ξεπερνούν το 7%, αναλόγως του ύψους της προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν.

Για τους υπόλοιπους μειώνεται σημαντικά η προσωπική διαφορά. Ωστόσο και το 90% περίπου εκείνων που έχουν προσωπική διαφορά, θα δουν αυξήσεις, μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και της καταβολής της έκτακτης ενίσχυσης των 250 ευρώ.

Υπενθυμίζεται σε αυτό το πλαίσιο ότι, εκτός από τις αυξήσεις της τάξεως του 7,75%, οι συνταξιούχοι μπορούν να δουν τρεις ακόμα αυξήσεις στα εισοδήματά τους. Καταργείται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, καταβάλλεται εφάπαξ ενίσχυση 250 ευρώ σε ευάλωτους συνταξιούχους και καταβάλλεται η τέταρτη δόση των αυξήσεων του νόμου Βρούτση σε παλαιούς συνταξιούχους με περισσότερα από 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου. Με τον συνδυασμό των παραπάνω αυξήσεων, προκύπτει ότι παραπάνω από το 95% των συνταξιούχων θα δουν τελικά αύξηση στα εισοδήματά τους.

4. Πώς θα γίνεται εφεξής η παραγραφή των χρεών προς τον ΕΦΚΑ;

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, μειώνεται ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο ΕΦΚΑ, για να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές σε 10 χρόνια από 20 χρόνια που είναι σήμερα. Εάν η απαίτηση δεν βεβαιωθεί (αναζητηθεί) μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, παραγράφεται.

Το νομοθετικό πλαίσιο προσαρμόζεται κατ' αρχάς στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στη συνέχεια, από 1ης Ιανουαρίου 2027, η παραγραφή γίνεται πενταετής, ώστε να είναι αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για τη φορολογική διοίκηση, συνεπώς και ο ΕΦΚΑ θα οφείλει να βεβαιώνει οφειλές εντός πενταετίας.

Η διάταξη αφορά σε όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι, αγρότες). Αφορά και στον ΕΦΚΑ, στον βαθμό που θα πρέπει να βεβαιώνει τις απαιτήσεις πιο κοντά στην ημερομηνία γένεσης των οφειλών, κάτι που ενισχύει τα ασφαλιστικά έσοδα και αποθαρρύνει κακές πρακτικές υπερβολικών καθυστερήσεων. Να σημειωθεί ότι, μετά τη δημιουργία του ΚΕΑΟ, η βεβαίωση των οφειλών γίνεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Επομένως, η διάταξη αυτή αφορά σχεδόν αποκλειστικά παλαιές οφειλές.

Διευκρινίζεται πως οι μισθωτοί δεν θίγονται από την παραγραφή οφειλών του εργοδότη, καθώς η ασφάλιση που αντιστοιχεί στις παραγεγραμμένες οφειλές αυτές εξακολουθεί να τους αναγνωρίζεται.

Επιπλέον, οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να καταβάλουν τις οφειλές τους, παρά την παραγραφή, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο το διάστημα που παραγράφηκε.

Παράδειγμα 1

Αυτοαπασχολούμενος που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης το 2022, οφείλει εισφορές για τα έτη 2002-2011, τις οποίες ο ΕΦΚΑ δεν του έχει καταλογίσει, μέχρι τη στιγμή της αίτησης. Οι εισφορές αυτές αφορούν διάστημα πέραν της δεκαετίας και, άρα, είναι παραγεγραμμένες. Έστω ότι, για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ο αυτοαπασχολούμενος χρειάζεται ακόμη 5 χρόνια ενσήμων. Τότε έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα 5 από τα 10 παραγεγραμμένα χρόνια, ώστε να τα αναγνωρίσει ως ασφαλιστικό χρόνο.

Αντιθέτως, εάν ο ΕΦΚΑ είχε προβεί σε κοινοποίηση προς τον ασφαλισμένο της βεβαίωσης οφειλής των εν λόγω εισφορών εντός δεκαετίας από τη γένεσή της, γεγονός που διακόπτει τον χρόνο παραγραφής, τότε ο ασφαλισμένος οφείλει το σύνολο των εισφορών.

Παράδειγμα 2

Το 2019, βεβαιώθηκε και, στη συνέχεια, με αίτηση του ασφαλισμένου, ρυθμίστηκε οφειλή του 2008, η οποία με την εν λόγω διάταξη αναφέρεται σε διάστημα πέραν της δεκαετίας και, άρα, καθίσταται παραγεγραμμένη. Ο οφειλέτης αυτός μπορεί, με αίτησή του, να ζητήσει τη διακοπή της ρύθμισης και τη διαγραφή της υπολειπόμενης οφειλής του. Μπορεί, όμως, να συνεχίσει να εξυπηρετεί τη ρύθμιση, ώστε να του αναγνωριστεί ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στην οφειλή.

5. Αν, δηλαδή, κάποιος δεν πληρώσει μέσα στη δεκαετία τις οφειλές του, αυτές "σβήνονται";

Όχι, επειδή η παραγραφή διακόπτεται κάθε φορά που ο ασφαλισμένος ειδοποιείται ότι οφείλει ασφαλιστικές εισφορές και η δεκαετία ξεκινά εκ νέου από την ειδοποίηση.

Παράδειγμα

Αν κάποιος οφείλει ασφαλιστικές εισφορές για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος το 2018 και δεν τις έχει καταβάλει, η παραγραφή της οφειλής του ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2019. Εάν δεν έχει ειδοποιηθεί ότι χρωστά, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028, η απαίτηση παραγράφεται. Εάν, όμως, βεβαιωθεί η οφειλή και του έλθει ατομική ειδοποίηση στις 5 Οκτωβρίου 2021, η παραγραφή εκτείνεται, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2031. Εάν, στη συνέχεια, γίνει κάποια πράξη διοικητικής εκτέλεσης (λ.χ. κατάσχεση κάποιου περιουσιακού στοιχείου) στις 10 Μαρτίου 2030, η παραγραφή εκτείνεται, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2041.

6. Τι αλλάζει στις δόσεις της πάγιας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών στον ΕΦΚΑ;

Αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ. Η αίτηση ρύθμισης γίνεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ. Με τον τρόπο αυτό, εναρμονίζονται οι κανόνες για τη φορολογική και ασφαλιστική διοίκηση (ίδιος αριθμός δόσεων για ρύθμιση χρεών σε ΔΟΥ και ΕΦΚΑ) και διευκολύνονται οι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στην τήρηση της ρύθμισης.

7. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι με το νομοσχέδιο αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στον δημόσιο τομέα. Τι ισχύει;

Ασφαλώς όχι. Αυτό που ισχύει είναι ότι ενιαιοποιούμε τους κανόνες που αφορούν στα όρια ηλικίας για έξοδο με μειωμένη σύνταξη μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01/01/2013 και μετά, χωρίς να αιφνιδιάζουμε κανέναν. Από την πρώτη στιγμή, είχαμε πει πως στόχος μας είναι να ενιαιοποιήσουμε τους κανόνες και να μην θιγούν γεγενημένα δικαιώματα και αυτό ακριβώς κάνουμε!

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι τα μειωμένα όρια ηλικίας για όσους δημοσίους υπαλλήλους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα την περίοδο 2010-2012 και έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης για μειωμένη σύνταξη εντός του 2022 διατηρούνται ενεργά. Το ίδιο ισχύει και για όσους συμπληρώσουν τα μειωμένα αυτά όρια ηλικίας μέχρι και 31/12/2022, ακόμα και αν δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτηση. Οι τελευταίοι, μάλιστα, θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρόωρη συνταξιοδότηση οποτεδήποτε επιθυμούν, δηλαδή και μετά το 2023.

Πιο αναλυτικά, προβλέπεται ότι για όσους δημοσίους υπαλλήλους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα έτη 2010, 2011 και 2012, (άρα είχαν ήδη 25 χρόνια συμπληρωμένης υπηρεσίας, μέχρι τότε), το δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης κρίνεται με βάση τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι τον ν. 4336/2015, εφόσον αυτά συμπληρωθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Για παράδειγμα, δημόσιος υπάλληλος που είχε συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας κατά τα προαναφερόμενα έτη και εξακολουθεί να υπηρετεί από τότε, με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από το 2015, δικαιούται να λάβει μειωμένη σύνταξη το 2022, εάν συμπληρώνει τα μειωμένα κατά περίπτωση έτη ηλικίας μέχρι και 31/12/2022. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, το δικαίωμα στην άμεση καταβολή μειωμένης σύνταξης μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε - και μετά το 2022, οπότε και θα έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 35 χρόνια υπηρεσίας.

Αντιθέτως, αν τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι τον ν. 4336/2015 δεν συμπληρώνονται εντός του 2022, οι δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας τα έτη 2010, 2011 και 2012, δεν δικαιούνται μειωμένη σύνταξη το 2022, αλλά μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους.

8. Η αντιπολίτευση κάνει επίσης λόγο για παρέμβαση στην περιουσία του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, ενώ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι απαντάτε;

Η ανάγκη θέσπισης σοβαρής διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων συνιστά απαραίτητο όρο για την παροχή αξιοπρεπών μερισμάτων.

Για τον λόγο αυτό, δίνεται στο Ταμείο για πρώτη φορά η δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των δύο δημόσιων εταιρειών που ασκούν από το 2000 τον ρόλο του επαγγελματία διαχειριστή για τα δημόσια ασφαλιστικά Ταμεία: της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ (Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών).

Πρόκειται για εταιρείες εξειδικευμένες στη διαχείριση κεφαλαίων. Την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη των δημοσίων αυτών εταιρειών στήριξαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έκτοτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο αυτές εταιρείες, τα τελευταία 20 χρόνια, παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελέσματα και εντυπωσιακές αποδόσεις στη διαχείριση των αποθεματικών, που ανέλαβαν, παρά την πολύ δύσκολη συγκυρία, λόγω της δεκαετούς οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία.

Αντίθετα, η διαχείριση των πόρων του ΜΤΠΥ όλες τις τελευταίες δεκαετίες αποδείχθηκε ζημιογόνα, καθώς το αρχικό κεφάλαιο ανά τις δεκαετίες έχει μειωθεί κατά 63%! Όλοι λοιπόν όσοι κάνουν κριτική στη συγκεκριμένη διάταξη, από τη σκοπιά που την κάνουν, είναι απλώς εκτός τόπου και χρόνου!

9. Τι αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο για τους συμπολίτες μας με αναπηρία;

Η σημαντικότερη πρόβλεψη είναι η μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) που απαιτείται για τη λήψη σύνταξης, λόγω αναπηρίας, για όλους τους ασφαλισμένους του φορέα για τους οποίους προβλεπόταν μεγαλύτερο ποσοστό. Καταργούνται όλες οι επιμέρους συνταξιοδοτικές διατάξεις των φορέων που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση αναπηρικής σύνταξης από κοινή νόσο και δημιουργείται ένα ενιαίο πλαίσιο για όλα τα Άτομα με Αναπηρία.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025, ο τ. ΟΓΑ θα υπαχθεί και εκείνος πλήρως στο ενιαίο αυτό πλαίσιο ως προς την αναπηρία. Το να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για τις αναπηρικές συντάξεις συνιστά έναν ακόμα "κρίκο" στην αλυσίδα των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, όπως είναι, ενδεικτικά, τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας.

10. Πώς θα επεκταθεί η «μάχιμη πενταετία» σε όλους τους ένστολους;

Μέχρι τώρα, σταδιακά, το δικαίωμα της «μάχιμης πενταετίας» είχαν αποκτήσει με διαφορετικές ρυθμίσεις αρκετές κατηγορίες ενστόλων. Εξαιρούνταν, όμως, κάποιες άλλες κατηγορίες, με αποτέλεσμα διαμαρτυρίες για άνιση μεταχείριση. Με τη ρύθμιση, που προωθείται, όσοι ένστολοι εξαιρούνταν από τις σχετικές προβλέψεις θα αποκτήσουν πλέον το δικαίωμα να αναγνωρίσουν έως και επιπλέον 5 έτη ασφάλισης, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές.

Με την επέκταση της «μάχιμης πενταετίας», διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των ενστόλων (στρατός ξηράς, ναυτικό, αεροπορία, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική) και εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

11. Γιατί μπαίνει πλαφόν σε υψηλές επικουρικές συντάξεις;

Με βάση τη νομοθεσία του 2015-2016, οι επικουρικές συντάξεις υπολογίζονται, κατά ένα μέρος τους, με βάση τις εισφορές που είχαν καταβληθεί κατά το χρονικό διάστημα 2002-2014. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι εισφορές αυτές ενσωμάτωναν και κοινωνικούς πόρους, με αποτέλεσμα να καταλήγουν, αν δεν γινόταν αυτή η παρέμβαση, σε προκλητικά υψηλές επικουρικές συντάξεις (ακόμα και 15.000 ευρώ τον μήνα ή και παραπάνω)!

Με το πλαφόν περιορίζεται το ανώτατο ύψος των επικουρικών συντάξεων σε αυτό, που αντιστοιχεί στις νόμιμες προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί στους ασφαλισμένους κατά τον καιρό που κατέβαλαν τις εισφορές.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται το πλαφόν στις επικουρικές συντάξεις, ίσο με το 6/20 του πλαφόν κύριας σύνταξης (1.382,40 ευρώ/μήνα).

Η επιβολή πλαφόν, (που εφαρμόζεται στις κύριες συντάξεις, αλλά όχι στις επικουρικές), σε αυτές τις προκλητικά υψηλές επικουρικές συντάξεις καθίσταται επιβεβλημένη, για να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων. Παράλληλα, ικανοποιείται το περί δικαίου αίσθημα ανάμεσα σε όλους τους συνταξιούχους σε σχέση με το θεμιτό ύψος των επικουρικών συντάξεων και το τι πράγματι είναι εισφορές».

