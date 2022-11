Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού” για διαβητικούς

Νέες κατηγορίες προϊόντων που θα αφορούν τους ανθρώπους που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη προστίθενται στο «καλάθι του νοικοκυριού».

Από την προσεχή Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στο «καλάθι του νοικοκυριού» προστίθενται νέες κατηγορίες προϊόντων που αφορούν στους καταναλωτές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

Συγκριμένα, στο «καλάθι του νοικοκυριού» προστίθενται οι κατηγορίες «Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για κατανάλωση από διαβητικούς (πχ. στέβια)» και «Προϊόντα βρώμης», ενώ διευρύνεται η κατηγορία «Κατεψυγμένα λαχανικά» με πρόβλεψη για δύο προϊόντα από τις κατηγορίες «αρακάς», «μπάμιες» και «φασολάκια». Επιπλέον, συγχωνεύονται οι κατηγορίες «Σερβιέτες» και «Ταμπόν» και διαγράφεται η κατηγορία «Τσάι ή χαμομήλι».

Υπενθυμίζεται ότι στο «καλάθι του νοικοκυριού» περιλαμβάνονται ήδη οι εξής πέντε κατηγορίες τροφίμων κατάλληλες για διαβητικούς:

«Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά»,

«Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά»,

«Τυρί με χαμηλά λιπαρά»,

«Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)»

και «'Όσπρια».

Σε δήλωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει: «Από την προσεχή Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 το «καλάθι του νοικοκυριού» συμπληρώνεται με τα βασικά διατροφικά είδη που αφορούν στους συμπολίτες μας που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη. Στόχος είναι και σ' αυτή τη μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, να προσφέρουμε τα απαραίτητα προϊόντα, για τη διαβίωση τους, στις κατά το δυνατόν χαμηλότερες τιμές.

Για το εορταστικό καλάθι θα υπάρχουν ανακοινώσεις την ερχόμενη εβδομάδα».

