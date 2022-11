Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Πατήρ Αντώνιος: Θα πέσετε από τα σύννεφα με ό,τι βγει στο φως

Όπως τονίζει ο πατήρ Αντώνιος, δεν έχει υπάρξει καμία ασέλγεια, σε κανένα παιδί.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση για κακοποίηση παιδιών στην "Κιβωτό του Κόσμου", όπως αναφέρουν καταγγελείες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

O πατήρ Αντώνιος με νέα του δήλωση ισχυρίζεται ότι στην «Κιβωτό του Κόσμου» δεν έχει υπάρξει καμία ασέλγεια σε κανένα παιδί, ενώ τις επαφές με τους τρεις δικηγόρους για την υπόθεση έχει αναλάβει η πρεσβυτέρα καθώς και ο Ιρακινός διευθυντής της δομής.

«Καμία ασέλγεια δεν υπάρχει σε κανένα παιδί. Θα απαντήσω σε όλα. Θα πέσετε από τα σύννεφα με ό,τι βγει στο “φως”. Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του», αναφέρει στο Star ο πατήρ Αντώνιος.

Από την πλευρά της η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή, υποστηρίζει πως «δεν έχουν στοιχεία για όλα αυτά που λένε. Μας βομβαρδίζουν από παντού. Δεν γνωρίζαμε τίποτα για το κλουβί που λένε και τις τιμωρίες. Δεν ψάχνουμε στοιχεία για να αθωωθούμε, γιατί δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δώσαμε τα σπλάχνα μας για τα παιδιά».

Οι συνεργάτες στηρίζουν τον πατέρα Αντώνιο και αναφέρουν χαρακτηριστικά: «ο πατέρας θα αποκαθηλωθεί, θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί».

Έφοδος των Αρχών στη δομή της Καλαμάτας

Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε έφοδος της Ασφάλειας Καλαμάτας και της Οικονομικής Αστυνομίας στη δομή της Καλαμάτας, όπου συνελήφθη μία διοικητική υπάλληλος για παράνομη οπλοκατοχή.

Το όπλο που βρέθηκε ήταν αδήλωτο. Η υπεύθυνη κοινωνική λειτουργός υποστήριξε ότι δεν είναι δικό της, δεν ξέρει ποιανού είναι, και ότι ήταν καιρό εκεί.

Η συγκεκριμένη υπάλληλος μαζί με μία ακόμα συνάδελφό της είχαν προσαχθεί κατά τη σημερινή έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν στοιχεία και κατέσχεσαν οικονομικά βιβλία, τα οποία θα αξιοποιηθούν από τον αρμόδιο εισαγγελά για τη διερεύνηση της οικονομικής διαχείρισης της "Κιβωτού του Κόσμου".

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Παρασκευή ο πατήρ Διονύσιος, ηγούμενος μονής στην Χίο και αδελφός του πατρός Αντωνίου, ο οποίος βρίσκεται στην δίνη της επικαιρότητας και των καταγγελιών, όπως αυτή από ένα 8χρονο αγόρι που μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και έκανε λόγο για βασανιστήρια που υπέστη όσο καιρό ήταν στην δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», στον Βόλο.

