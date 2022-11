Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: “Συγγνώμη” του Βαλένσια στο Εκουαδόρ

Η απολογία του ηγέτη και του πρώτου σκόρερ του Εκουαδόρ για τον αποκλεισμό της ομάδας από το Μουντιάλ.

Το Εκουαδόρ δεν τα κατάφερε, καθώς ηττήθηκε από τη Σενεγάλη με 2-1 και έχασε την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Σ' ένα ματς με τρομερές εναλλαγές συναισθημάτων που «έσπασε» καρδιές μέχρι το τελικό σφύριγμα του Γάλλου διαιτητή, Κλεμάν Τουρπέν, στο «Khalifa International Stadium» της Ντόχα, η Σενεγάλη πήρε τη νίκη και την πρόκριση.

Ο πρώτος σκόρερ και ηγέτης του Ισημερινού, Ενέρ Βαλένσια, με δάκρυα στα μάτια, απολογήθηκε, μετά το ματς, στους φιλάθλους της χώρας του: «Οφείλω μια απολογία και μια συγνώμη σε όλη τη χώρα. Κάναμε τα πάντα, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ξέρω πως όλοι πίσω στην πατρίδα μας περίμεναν την πρόκριση, όπως και εμείς. Τελικά δεν τα καταφέραμε», δήλωσε ο 33χρονος σταρ της ομάδας, μην μπορώντας να κρύψει την απογοήτευση του.

