Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Μίλερ: Ίσως ήταν το τελευταίο μου ματς με τη Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποχαιρετά την Εθνική του ο Τόμας Μίλερ, την ώρα που ο Χάβερτς δηλώνει απογοητευμένος. Στον «αέρα» η παραμονή του Φλικ στον πάγκο.

Η Γερμανία δεν τα κατάφερε, νίκησε με 4-2 την Κόστα Ρίκα στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής στον 5ο όμιλο, αλλά η Ιαπωνία νίκησε με 2-1 την Ισπανία στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ και τερμάτισε στην πρώτη θέση. Ο Τόμας Μίλερ στις δηλώσεις μετά το ματς με την Κόστα Ρίκα τόνισε πως μπορεί να ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι: «Αν αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι, ήταν μεγάλη χαρά. Ίσως είναι το τελευταίο. Ζήσαμε απίστευτες στιγμές μαζί. Σε κάθε παιχνίδι προσπαθούσα να αφήσω την καρδιά μου στο γήπεδο. Το έκανα με αγάπη και πάθος. Λυπάμαι για τον αποκλεισμό, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο», δήλωσε συγκεκριμένα ο διεθνής άσος της Μπάγερν Μονάχου.

Χάβερτς: Εμείς φταίμε για όλα

Ο Κάι Χάβερτς αναδείχθηκε πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής (MVP) της χθεσινής αναμέτρησης ανάμεσα στη Γερμανία και την Κόστα Ρίκα.

Ο άσος της Τσέλσι μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Τόμας Μίλερ στο 66ο λεπτό, με την ομάδα του να χάνει 2-1 σε εκείνο το σημείο. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αρχικά έφερε το παιχνίδι στην ισοπαλία (2-2) με το τέρμα που πέτυχε στο 73ο λεπτό και στη συνέχεια έδωσε προβάδισμα στα «Πάντσερ» κάνοντας το 3-2 στο 85ο λεπτό.

Ο διεθνής άσος δεν έκρυψε την απογοήτευση του και τόνισε πως εκείνος και οι συμπαίκτες του έχουν την ευθύνη του αποκλεισμού: «Πρέπει να κατηγορούμε μόνο τους εαυτούς μας από τη στιγμή που δεχτήκαμε δύο γκολ μέσα σε 15 λεπτά από την Ιαπωνία στο πρώτο ματς. Εμείς φταίμε για όλα».

Την πόρτα της εξόδου «βλέπει» ο Φλικ

Οι Γερμανοί θα πάρουν σήμερα την πτήση για το Βερολίνο, μένοντας εκτός συνέχειας από τη φάση των ομίλων για δεύτερη συνεχή διοργάνωση, μετά τη Ρωσία το 2018.

Ο αποκλεισμός έφερε μεγάλη γκρίνια στους φιλάθλους και η ομοσπονδία της χώρας αναμένεται τις επόμενες ημέρες ν' αποφασίσει για την παραμονή ή όχι του Χάνσι Φλικ στον πάγκο της «μάνσαφτ». Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παρότι έχει συμβόλαιο ως το 2024 και το Euro που θα φιλοξενηθεί στη Γερμανία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης, ακόμη και παραίτησης, μετά την τελευταία αποτυχία.

Τα γερμανικά ΜΜΕ θεωρούν πιθανότερο σενάριο τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών και ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται για τον πάγκο είναι του ελεύθερου Τόμας Τούχελ. Ερωτηθείς για το μέλλον του και την πιθανότητα παραίτησης ο Φλικ απάντησε: «Θα το δούμε σύντομα. Είναι δύσκολο να το απαντήσεις αυτό τώρα, αμέσως μετά από έναν αποκλεισμό. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες».

Ειδήσεις σήμερα:

Κάνιε Γουέστ: Το Twitter ανέστειλε τον λογαριασμό του

Τροχαίο - Ημαθία: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε την 14χρονη

Στην ΜΕΘ ο άνδρας που “καρφώθηκε” σε κάγκελο