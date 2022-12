Κοινωνία

Έκλεψαν δεκάδες μαγαζιά, σπάζοντας τις τζαμαρίες

Πλούσια δράση με μέθοδο “καρμπόν”, είχαν αναπτύξει τα μέλη της σπείρας που “ξεδοντιάστηκε”. Πως αποκαλύφθηκε η δτάση των “επαγγελματιών μπουκαδόρων”

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφάλειας Νέας Ιωνίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής και τα Τμήματα Ασφάλειας Διονύσου και Κηφισιάς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν την Πέμπτη, στα Εξάρχεια και στην Κηφισιά, τρεις αλλοδαποί (18, 23 και 32 ετών) και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για ένταξη και συμμετοχή σε συμμορία που προέβαινε σε διακεκριμένες κλοπές και φθορά καταστημάτων. Ταυτοποιήθηκαν δύο 19χρονοι αλλοδαποί, μέλη της συμμορίας, ένας εκ των οποίων είναι έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης.

Ο 23χρονος και ο 32χρονος εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, να έχουν προβεί σε διάρρηξη πρακτορείου τυχερών παιγνίων στην Κηφισιά, έχοντας προηγουμένως θραύσει τη γυάλινη πόρτα του καταστήματος με χρήση μεταλλικού φρεατίου και ακινητοποιήθηκαν πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν την εγκληματική τους δράση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών από καταστήματα με συγκεκριμένο τρόπο δράσης, από τον Απρίλιο του έτους 2022, στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Αττικής, έπειτα από επισταμένη έρευνα των ανωτέρω Υπηρεσιών αποκαλύφθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας με διαρκή μεθοδική δράση και διακριτούς ρόλους.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης των μελών της εγκληματικής ομάδας, νυχτερινές ώρες, με τη χρήση συνήθως φρεατίων ή άλλων αντικειμένων, προέβαιναν, με εναλλασσόμενη σύνθεση, στη θραύση των υαλοπινάκων της εισόδου καταστημάτων και εν συνεχεία, εισέρχονταν σε αυτά και αφαιρούσαν από το εσωτερικό τους ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά.

Τα μέλη μετέβαιναν στα καταστήματα με το επιχειρησιακό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, ιδιοκτησίας συγγενικού προσώπου του 19χρονου έγκλειστου και στάθμευαν συνήθως σε ικανή απόσταση από αυτά, ώστε να μην καταγραφεί από τις κάμερες των καταστημάτων.

Τη μετάβαση και διαφυγή των μελών της ομάδας με το ανωτέρω όχημα στα σημεία των κλοπών είχε αναλάβει ο 32χρονος, ο οποίος ήταν και επιφορτισμένος με την λήψη των κατάλληλων μέτρων κάλυψης τους. Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω οδηγός προσεγγίζοντας τα στοχοποιημένα καταστήματα αποβίβαζε τα υπόλοιπα μέλη που λειτουργούσαν ως φυσικοί αυτουργοί στις κλοπές.

Έπειτα από τη σύλληψη και εγκλεισμό του 19χρονου σε κατάστημα κράτησης, μετά από κλοπή οχήματος από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα αρχές Νοεμβρίου, η εγκληματική ομάδα αναζήτησε και στρατολόγησε τον έτερο 19χρονο και τον 23χρονο για να λειτουργούν ως φυσικοί αυτουργοί.

Από την προανακριτική έρευνα των ανωτέρω υπηρεσιών και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 36 περιπτώσεις κλοπών σε διάφορα είδη καταστημάτων σε περιοχές της Αττικής.

Σε βάρος μελών της συμμορίας έχουν σχηματισθεί δικογραφίες για κλοπές από καταστήματα σε περιοχές εκτός της Αττικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

