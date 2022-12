Life

ANT1+: Xριστουγεννιάτικες ταινίες και μεγάλες πρεμιέρες

To ANT1+ υποδέχεται μέσα στον Δεκέμβριο τέσσερα νέα ΑΝΤ1+ Originals και9 δεκάδες χριστουγεννιάτικες ταινίες για μικρούς και μεγάλους.

To ANT1+ υποδέχεται μέσα στον Δεκέμβριο τέσσερα νέα ΑΝΤ1+ Originals, συνεχίζοντας την πορεία του ως η μοναδική streaming πλατφόρμα που δημιουργεί και προβάλλει μεγάλες ελληνικές παραγωγές υψηλής ποιότητας. Ταυτόχρονα, ξεκινά και το ταξίδι στο λαμπερό κόσμο των Χριστουγέννων, με δεκάδες χριστουγεννιάτικες ταινίες για μικρούς και μεγάλους.

Φέτος τις γιορτές, ρομαντικές ιστορίες και παιδικά παραμύθια κρατούν συντροφιά στις οικογενειακές μας στιγμές. Νέες ταινίες από κορυφαία στούντιο, όπως οι «Amazing Mr. Blunden» και «A Christmas Number One», αγαπημένα blockbuster που έχουν γίνει χριστουγεννιάτικη παράδοση, όπως τα «Last Christmas», «Α Christmas Carol» και «The Holiday», η ταινία κινουμένων σχεδίων «Γκριντς» που ξετρέλανε μικρούς και μεγάλους, αλλά και όλη η χριστουγεννιάτικη συλλογή ταινιών της «Barbie», μπαίνουν στη λίστα για μαραθώνιο ταινιών με ζεστή σοκολάτα δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Στις 19 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο αστυνομικό, ψυχολογικό θρίλερ «Σώσε Με», ένα ακόμα ΑΝΤ1+ Original που θα συγκλονίσει τους συνδρομητές της streaming πλατφόρμας. Το ομώνυμο best seller του Δημήτρη Σίμου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, μεταφέρεται σε μικρές και μεγάλες οθόνες μέσα από μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές στην ελληνική μυθοπλασία. Μια ιστορία ενοχής, εκδίκησης και λύτρωσης ζωντανεύει σε μια παραγωγή υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας. Τη νέα σειρά περιμένουν με ανυπομονησία και οι λάτρεις των σειρών θρίλερ, που λείπουν από την ελληνική μυθοπλασία.

Το ανατρεπτικό «The Friend», με τον Γιώργο Χρυσοστόμου να ενσαρκώνει έναν επαγγελματία… φίλο, ολοκληρώθηκε και όλα τα επεισόδια είναι πλέον διαθέσιμα ως Box Set, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+. Η φρέσκια σκηνοθετική ματιά, άνεση, χιούμορ και νεανική αισθητική εντυπωσίασαν από την πρώτη στιγμή, αιχμαλωτίζοντας το ενδιαφέρον ακόμα και του πιο απαιτητικού κοινού. Σύντομα ολοκληρώνεται και ο δεύτερος κύκλος του «Football Stories», που συνεχίζει να μας ταξιδεύει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μεταφέροντας τον παλμό των αληθινών πρωταγωνιστών κάθε τόπου, με αφετηρία την ποδοσφαιρική του κουλτούρα. Ο Γιώργος Λέντζας και ο Άγγελος Γιακουμίδης δημιούργησαν αυτό το ποδοσφαιρικό, ταξιδιωτικό, βιωματικό ντοκιμαντέρ με σκοπό να αποδείξουν ότι το ποδόσφαιρο είναι πολλά περισσότερα από ένα γήπεδο και μια μπάλα.

