Οικονομία

Capital Link: Επιτυχημένο το 24ο ετήσιο Forum για την Ελληνική Οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, επιχειρήσεις και τράπεζες, καθώς κα μέλη της Κυβέρνησης. Ποιο μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός.

Με κεντρικό θέμα “Sustaining Growth & Investment Momentum”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, εξαιρετική συμμετοχή και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας, το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο “Sustaining Growth & Investment Momentum” την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας – Υπουργείο Εξωτερικών, υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, απολαμβάνοντας την υποστήριξη κορυφαίων χορηγών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η «JP MORGAN» και η «TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation)». Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Η ατζέντα περιλάμβανε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που κάλυψαν εξαιρετικοί ομιλητές.

O Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές μέσω βίντεο:

O Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι, αυτή είναι η τέταρτη φορά που έχει την ευκαιρία να μιλήσει στο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link ως Πρωθυπουργός και είναι πιο σίγουρος σήμερα από ποτέ ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο.

Ο κ. Πρωθυπουργός στη συνέχεια ανέφερε τα εξής στην ομιλία του:

«Καθώς οδεύουμε προς το 2023, βρισκόμαστε στην πρώτη βαθμίδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη: 8,4% το 2021 και 5,6% το 2022, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις.

Η ανεργία συνεχίζει την καθοδική της πορεία, είναι γεγονός ότι μειώθηκε κατά περίπου πέντε μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010. Το περασμένο έτος αποδείχθηκε έτος ρεκόρ για τις εισερχόμενες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, αξίας περίπου 5,3 δισ. ευρώ. Θεωρούμε ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να καταρρίψουμε και πάλι αυτό το ρεκόρ το 2022.

Και σύμφωνα με την τελευταία επίσημη πρόβλεψη της ΕΕ, μέχρι το τέλος του 2023, η Ελλάδα αναμένεται να αποτελεί τη χώρα της ΕΕ με τη μεγαλύτερη σωρευτική μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2019», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως δήλωσε ο κ. Πρωθυπουργός, «η Κυβέρνηση είναι περήφανη για όσα έχει επιτύχει και πιστεύει ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες επιτυχίες. Τα εύσημα για αυτήν την πρόοδο ανήκουν στον ελληνικό λαό και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα.»

Σχετικά με τις αντιξοότητες και τις διάφορες κρίσεις που αντιμετώπισε η χώρα μας, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι, «οι ελληνικές εταιρείες έχουν αποδειχθεί ανθεκτικές σε όλη τη διάρκεια και είναι πλέον πολύ πιο ανταγωνιστικές παγκοσμίως. Οι εξαγωγές έχουν υπερδιπλασιαστεί κι έχουν φτάσει σχεδόν το μισό του ΑΕΠ, επίπεδο υψηλότερο από πολλές άλλες χώρες της ΕΕ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, παρά τις δυσκολίες που βίωσαν, έχουν επιδείξει ένα επίπεδο ωριμότητας που επέτρεψε στην Ελλάδα να παραμείνει στο κέντρο της ΕΕ. Και χάρη στις επιλογές τους και τις προσπάθειές τους, ο λαϊκισμός ευτυχώς δεν επικράτησε στην Ελλάδα.»

«Αλλά είναι εξίσου αλήθεια», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης, «ότι η αλλαγή δεν θα είχε έρθει τόσο γρήγορα, χωρίς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόσαμε τα τελευταία τρία χρόνια, με σχεδόν 400 νομοσχέδια που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο.

Μεταρρυθμίσεις που άρουν τα περιττά εμπόδια, ελαφρύνουν τη φορολογία των επιχειρήσεων και των πολιτών και που παρέχουν λύσεις σε μακροχρόνιες ελλείψεις του Ελληνικού Κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του Economist Intelligence Unit με τις χώρες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον τα τελευταία τρία χρόνια.»

Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια, τόνισε τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι,

Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο έχει αλλάξει σημαντικά προς το καλύτερο, παρόλαυτά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ζούμε σε μία περίοδο με πολλές εντάσεις. Ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε επίπεδα υψηλά πολλών δεκαετιών σε όλο τον κόσμο. Η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνέβαλε σε μια ενεργειακή κρίση που πιέζει τις οικονομίες όλων των κρατών. Και η πολιτική αστάθεια αυξάνεται ξανά σε πολλά μέρη του κόσμου.

Παρά ταύτα, η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο 2023. Προβλέπουμε συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη της τάξεως του 1,8% παρά την παγκόσμια οικονομική αναταραχή. Τα δημοσιονομικά μας είναι σε τάξη. Και η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις παραμένει αμείωτη.

Όπως όλοι γνωρίζετε, το 2023 είναι και έτος εκλογών για την Ελλάδα. Είμαστε βέβαιοι ότι ο ελληνικός λαός θα ανανεώσει την εμπιστοσύνη του σε εμάς και ότι η πορεία που χαράξαμε τα τελευταία τρία χρόνια δεν θα ανακοπεί. Γιατί οι σωστές πολιτικές έχουν σημασία. Έχουν πραγματική επίδραση στη ζωή των ανθρώπων. Και παρά τις πολλαπλές κρίσεις που έχουμε αντιμετωπίσει, τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών φαίνονται.»

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης, έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι, «περισσότερο από ποτέ, τώρα είναι η ώρα να επενδύσουμε στην Ελλάδα. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να φέρουμε αλλαγές. Να είστε σίγουροι: θα συνεχίσουμε στον δρόμο της σταθερότητας, της συνέπειας και της μεταρρύθμισης. Γιατί μόνο αυτός ο δρόμος θα συνεχίσει να αναπτύσσει την οικονομία μας και γιατί μόνο αυτός ο δρόμος θα κάνει τη χώρα μας ισχυρότερη. Ευχαριστώ»

FORUM OVERVIEW

“Sustaining Growth & Investment Momentum”

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 21 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 76 Ομιλητών Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και επενδυτών. O εντυπωσιακός αριθμός αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος αποφέρουν καρπούς. Η επιστροφή της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα είναι θεαματική, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα ανανεωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο χαρακτηρίζεται τόσο από τις πολλές και νέες επενδυτικές δραστηριότητες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όσο και από το ευρύ πεδίο που έχει δημιουργηθεί για συνεχή ανάπτυξη και προσέλκυση καινούριων επενδύσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, παρουσίασε την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, ενώ το θέμα της παρέμβασης του ήταν “Government Economic Policy & Objectives“.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο κ. Nikos Stathopoulos, Chairman of Europe - BC Partners, ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα.

Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : Ο κ. John Tuttle, Vice Chairman – NYSE ; President NYSE Institute, ο κ. Γιάνος Κοντόπουλος, CEO - ATHEX Group, ο Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President & CEO - TEN Ltd., και ο κ. Takis Georgakopoulos, Global Head of Payments, Managing Director - JP Morgan.

One-On-One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από πληθώρα “one-to-one meetings” με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group sessions για: Tον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, πλαισιωμένο από τον κ. Μιχάλη Αργυρού, Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων • τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη • τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη • τον Υπουργό Ενέργειας κ. Kωνσταντίνο Σκρεκα.

Ομογενειακά και International Media

Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο συνομίλησαν με τα Ομογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης που έκαναν τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων καθώς και με τα διεθνή Media που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας έδωσε συνέντευξη στο Bloomberg. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Kώστας Σκρέκας, έδωσε συνέντευξη στην Wall Street Journal – WSJ.

TEΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ

«2022 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD»

Το Συνέδριο έκλεισε με επίσημο δείπνο που άνοιξε με καλωσόρισμα από τον κ. Edward Mermelstein - New York City’s Commissioner for International Affairs, ο οποίος εκπροσωπώντας τον Eric Adams, Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, υποδέχθηκε τους συμμετέχοντας στο δείπνο.

Εισαγωγικά σχόλια έκανε ο κ. John Kalafatis, CEO - NU Boyana Hellenic Film Studios.

Στη συνέχεια, τις Κύριες ομιλίες έκαναν η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO – ATHEX Group.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου τιμήθηκε ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Managing Partner - EY Greece, με το “2022 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, General Manager/CFO – Alpha Bank, προλόγισε τον κ. Πάνο Παπάζογλου, Managing Partner - EY Greece που έκανε κεντρική ομιλία.





«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange

“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”

Στο πλαίσιο του “24ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY».

Στη συνέχεια ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP), ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, και ο CEO, ATHEX Group κ. Γιάννος Κοντόπουλος χτύπησαν το “Closing Bell”, το καμπανάκι της Λήξης των εργασιών της Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον Vice Chairman του NYSE & President του NYSE Institute, Intercontinental Exchange Inc. (NYSE: ICE), κ. John Tuttle, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακακη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ κ. Γιάννη Τσακίρη, την Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, την Πρόεδρο της Κεφαλαιαγοράς κυρία Βασιλική Λαζαράκου, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, κ. Ντίνο Κωνσταντίνου, και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE, κα. Marina Hadjipateras – Dorian LPG (NYSE: LPG), κ. Steve Demetriou – CEO, Jacobs (NYSE: J), και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link.

Το φετινό Συνέδριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους:

O Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο, το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές με θέμα “Sustaining Growth & Investment Momentum”.

O Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι

κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών

Υπουργός Οικονομικών κ. Άδωνις Γεωργιάδης , Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας , Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης , Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Τσακίρης , Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ

, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου , Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού, Attorney-at-Law, LLM, MBA, Mediator

, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού, Attorney-at-Law, LLM, MBA, Mediator κ. Ορέστης Καβαλάκης , Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

, Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Δημήτριος Τσάκωνας , Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κ. Μιχάλης Αργυρού , Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Υπουργείο Οικονομικών

, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης , Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Υγείας

, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Υγείας κ. Γεώργιος Πιτσιλής , Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κ. Δημήτρης Πολίτης , Διευθύνων Σύμβουλος – ΤΑΙΠΕΔ ( HRAF ) κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κα. Μαρία Θεοφίλη, Πρέσβης της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη κ . Νικόλαος Θωμόπουλος , Head of the Office of Economic and Commercial Affairs - Greek Trade Office in New York

,

O Εκπρόσωποι του US DEPARTMENT OF STATE:

• Mr. Geoffrey R. Pyatt, Assistant Secretary, Bureau of Energy Resources, and

• Ms. Erika Olson, Deputy Assistant Secretary- Bureau of European and Eurasian Affairs

O Εκπρόσωπος του γραφείου του Δημάρχου της Νέας Υόρκης:

Mr. Edward Mermelstein, New York City’s Commissioner for International Affairs.

O Εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Οργανισμών:

Mr. Margaritis Schinas , Vice-President - EUROPEAN COMMISSION ( μέσω βίντεο )

, Vice-President - EUROPEAN COMMISSION Ms. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board - European Central Bank

O Το Χρηματιστήριο Αθηνών εκπροσώπησε ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος , CEO - ATHEX Group, και

εκπροσώπησε ο , CEO - ATHEX Group, O Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η κυρία Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO)

O Το μεσημεριανό γεύμα άνοιξαν ο κ. John Tuttle , Vice Chairman – NYSE ; President - NYSE Institute, και ο Dr. Nikolas P. Tsakos , Founder, President & CEO - TEN Ltd. και ο κ. Takis Georgakopoulos , Global Head of Payments, Managing Director - JP Morgan.

, Vice Chairman – NYSE ; President - NYSE Institute, και ο , Founder, President & CEO - TEN Ltd. και ο , Global Head of Payments, Managing Director - JP Morgan. O Κεντρική ομιλία έκανε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο κ. Nikos Stathopoulos - Chairman of Europe - BC Partners

Χορηγός επικοινωνίας του Forum (Official TV Media Partner) ήταν ο ANT1 και ο ANT1 Satellite.





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χαλκίδα: Θρήνος για την ανήλικη που σκοτώθηκε (εικόνες)

Σεισμός στην Εύβοια: Αισθητός και στην Αττική

Θεσσαλονίκη - κηδεία 16χρονου: Με τσιγγάνικα τραγούδια και ραπ... το “τελευταίο αντίο”