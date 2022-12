Πολιτική

Η Αδαμοπούλου στον ΣΥΡΙΖΑ από το ΜέΡΑ25

Η συνάντηση της Αγγελικής Αδαμοπούλου με τον Αλέξη Τσίπρα και το αιχμηρό σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25.



Στον ΣΥΡΙΖΑ προσχωρεί η πρώην βουλευτής του ΜέΡΑ25, Αγγελική Αδαμοπούλου, η οποία είχε ανεξαρτητοποιηθεί από το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη.

Η ίδια συναντήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης με τον Αλέξη Τσίπρα στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου και συμφώνησαν να προσχωρήσει η κ. Αδαμοπούλου στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας: "Η Αγγελική Αδαμοπούλου συστρατεύεται στην κοινή μας προσπάθεια να φέρουμε μια ώρα αρχύτερα την πολιτική αλλαγή και τη δικαιοσύνη παντού. Καλωσόρισες, Αγγελική, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία!".

"Όπως είχαμε εξ' αρχής επισημάνει, οι πραγματικοί λόγοι αποχώρησης της κ. Αδαμοπούλου, ήταν η προσωπική της πολιτική "κωλοτούμπα" για να συνταχθεί με τον μετρ του είδους και να απεμπολήσει κι αυτή το αντιμνημονιακό της παρελθόν. Της ευχόμαστε καλή τύχη στο νέο της συστημικό κόμμα", σχολίασε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης.

Οι επιστολές Τσίπρα – Αδαμοπούλου στον Πρόεδρο της Βουλής

"Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Τασούλα Κωνσταντίνο

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα θέλω να δηλώσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής η Ανεξάρτητη Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Αγγελική Αδαμοπούλου, προσχωρεί και εντάσσεται στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Με εκτίμηση

Αλέξης Τσίπρας

Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

Πρόεδρος της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ"

"Προς τον Πρόεδρο της Βουλή των Ελλήνων

κ. Κωνσταντίνο Τασούλα

Αξιότιμε κύριε Προέδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, σας ενημερώνω ότι προσχωρώ στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Με εκτίμηση,

Αγγελική Αδαμοπούλου

Βουλευτής Α΄ Αθηνών"