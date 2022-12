Κόσμος

Γερμανία: Σύλληψη για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί συνελήφθη ο άνδρας, ποιες κατηγορίες του προσάσπτουν οι γερμανικές Αρχές.

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνέλαβαν έναν εργαζόμενο της γερμανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας ξένων πληροφοριών (BND) με την υποψία ότι μοιράστηκε κρατικά μυστικά με τη Ρωσία.

Η αστυνομία συνέλαβε χθες στο Βερολίνο τον ύποπτο, έναν Γερμανό πολίτη που ταυτοποιήθηκε ως Κάρτσεν Λ. ανέφεραν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Η σύλληψη έγινε ύστερα από έφοδο στο σπίτι και στον χώρο εργασίας του υπόπτου και άλλου ενός ατόμου.

«Ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος για προδοσία κατά του κράτους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδιακή εισαγγελία. «Το 2022, μοιράστηκε πληροφορίες που βρήκε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με μια ρωσική υπηρεσία πληροφοριών. Το περιεχόμενο θεωρείται κρατικό μυστικό».

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών (BND) ξεκίνησε τη δική της εσωτερική έρευνα μόλις αντιλήφθηκε την πιθανότητα προδοσίας στις δικές της τάξεις, δήλωσε ο επικεφαλής της BND Μπρούνο Καλ. Όταν αυτές οι υποψίες μεγεθύνθηκαν, η υπηρεσία ειδοποίησε ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Η διακριτικότητα ήταν το κλειδί στη συνέχεια, καθώς κάθε λεπτομέρεια της έρευνας που θα δινόταν στη δημοσιότητα θα μπορούσε να δώσει «στον αντίπαλο πλεονέκτημα στην πρόθεσή του να βλάψει τη Γερμανία», είπε.

«Με τη Ρωσία, έχουμε να κάνουμε με έναν παράγοντα που πρέπει να υπολογίζουμε την σκληρότητα και την προθυμία του να είναι βίαιος».

Ειδήσεις σήμερα:

Εύα Καϊλή: Στην φυλακή για ακόμη έναν μήνα

ΟΔΔΗΧ: 7 δις οι ανάγκες δανεισμού - “Πράσινο ομόλογο” το 2023

Ιταλία: κοσμηματοπώλης σκότωσε ληστές που μπήκαν στο μαγαζί του (βίντεο ντοκουμέντο)