Αθλητικά

Πελέ: Το νέο μήνυμα της κόρης του από το νοσοκομείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις τελευταίες ώρες τα μέλη της οικογένειας του Πελέ έχουν συγκεντρωθεί στο νοσοκομείο για να βρίσκονται στο πλευρό του.



Ο Πελέ δίνει μάχη για τη ζωή του και σύσσωμη η οικογένειά του πέρασε στο πλευρό του τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο.

Ο Βραζιλιάνος, που έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο και τους μάγεψε με τον τρόπο που αγωνιζόταν, βρίσκεται στο νοσοκομείο «Albert Einstein» του Σάο Πάουλο από τα τέλη Νοεμβρίου και δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, καθώς ο καρκίνος έχει επηρεάσει την καρδιά και τα νεφρά του, ενώ τοπικά μέσα ανέφεραν πως η Σάντος έχει ξεκινήσει προετοιμασίες για το «αντίο» στον Πελέ!

Η κόρη του, Kέλι Νασιμέντο «ανέβασε» τα Χριστούγεννα μια φωτογραφία με μέλη της οικογένειας και της συζύγου του Πελέ, Μάρσια Αόκι, μέσα από το νοσοκομείο.

«Είμαστε σχεδόν όλοι. Καλά Χριστούγεννα. Ευγνωμοσύνη, αγάπη, ένωση, οικογένεια. Η ουσία των Χριστουγέννων. Σας ευχαριστούμε όλους για την όλη την αγάπη και το φως που μας έχετε στείλει», σχολίασε.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Λεωφόρος Σουνίου: Η στιγμή που το αυτοκίνητο παρασύρει δημοτικό υπάλληλο (βίντεο)

Ρουμανία - Λεωφορείο: Η αλλαγή λωρίδας και τα αναπάντητα ερωτήματα (βίντεο)

Είχε πεθάνει από μέρες - Την βρήκαν σε σήψη την παραμονή των Χριστουγέννων