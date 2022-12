Αθλητικά

ΝΒΑ - Ντόρσεϊ: Οι Μάβερικς, η αποδέσμευση και τα επόμενα βήματα

Οι Ντάλας Μάβερικς άφησαν «ελεύθερο» τον Ντόρσεϊ. Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και οι ομάδες που ίσως τον διεκδικήσουν.



Το όνειρο του Τάιλερ Ντόρσεϊ ν' αγωνιστεί στο ΝΒΑ μπορεί να πραγματοποιήθηκε φέτος, αλλά δεν εξελίσσεται όπως ακριβώς θα το ήθελε, αφού οι Ντάλας Μάβερικς τον αποδέσμευσαν.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ συμμετείχε μόλις σε 3 παιχνίδια με τη φανέλα του Ντάλας στο ΝΒΑ έχοντας 3 πόντους και 0,7 ριμπάουντ σε 2:40. Οι «Μαβς» προσφέρουν two-way συμβόλαιο στον 22χρονο "swingman" Έι Τζέι Λόσον που αποχαιρετά την G-League και κάνουν... χώρο αφήνοντας «ελεύθερο» τον Ντόρσεϊ.

Ο Tάιλερ Ντόρσεϊ, στη G League με τους Τέξας Λέτζεντς, μέτρησε 24,4 πόντους σε 17 παιχνίδια. Η επιθυμία του Ολυμπιακού να τον υποδεχτεί εκ νέου στο «λιμάνι» είναι δεδομένη, αφού ήδη από το καλοκαίρι είχε δείξει πόσο πολύ τον ήθελε κάνοντας υπομονή μέχρι να βρει ομάδα στο ΝΒΑ ο Ντόρσεϊ. Η ομάδα του Πειραιά δεν ήθελε να μπει εμπόδιο στο όνειρό του ν' αγωνιστεί στο ΝΒΑ, αλλά την ίδια ώρα πιεζόταν χρονικά να κλείσει παίκτη στην περιφέρεια.

Όπως όλα δείχνουν, ο 26χρονος γκαρντ θέλει να περιμένει για λίγες ημέρες για κάποια πρόταση από άλλη ομάδα του ΝΒΑ, πριν πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην Ευρώπη. Εκτός από τον Ολυμπιακό, πάντως είναι αρκετές ομάδες της Euroleague που θα τον διεκδικήσουν, ανάμεσα στις οποίες είναι η Μονακό, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Βίρτους Μπολόνια.

