Κοινωνία

Δράμα - μητέρα 16χρονου: δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα ο σύντροφός μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, η μητέρα του 16χρονου που κατήγγειλε τον σύντροφό της για σεξουαλική κακοποίηση στη Δράμα.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, μίλησε για πρώτη φορά η μητέρα του 16χρονου αγοριού από τη Δράμα, της οποίας ο σύντροφος κατηγορείται για τον βιασμό του γιου της.

Όπως ανέφερε, "Την ημέρα των Χριστουγέννων το πρωί είχαμε πάει σπίτι της μητέρας του αλλουνου του παιδιού, με τον κατηγορούμενο για καφέ". Όπως ανέφερε, το παίδι της άλλης γυναίκας ήτανκρυωμένο και εκείνη φοβόταν και έτσι τον φιλιξένησαν σπίτι τους.

Όσον αφορά το εάν αληθεύει ότι ο σύντροφός της κακοποιούσε σεξουαλικά τον γιο της, η ίδια απαντά ότι δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται γιατί δεν της είχε μιλήσει ποτέ ο γιος της. Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο γιος της της ανέφερε ότι το είπε για να τη χωρίσει με τον σύντροφό της και μετά τα Χριστούγεννα ο γιος της ισχυριζόταν ότι ισχύει ότι τον κακοποίησε σεξουαλικά ο 36χρονος.

Η μητέρα του 16χρονου, είπε ακόμη ότι "εάν είναι αλήθεια και πείραξε το παιδι μου από τα δικά μου χέρια θα φύγει", δηλαδή ότι θα το συνεχίσει νομικά.

Όπως παραδέχτηκε, το παιδί της άλλης μητέρας, το βράδυ που έμεινε σπίτι της, κοιμήθηκε με τον σύντροφό της στο δωμάτιο.

"Δεν το πιστεύω, αλλά δεν ξέρω κιολας αν ήταν ικανός να κάνει κάτι τέτοιο, με τον σύντροφό μου ήμουν 1μιση χρόνο μαζί, δεν είχε δώσει κάποιο τέτοιο δείγμα." είπε τέλος για τον 36χρονο σύντροφό της που κρίθηκε προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 36χρονος που συνελήφθη στη Δράμα με την κατηγορία του κατ’ εξακολούθηση βιασμού του ανήλικου γιου της συντρόφου του και της απόπειρας βιασμού έτερου αγοριού.

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκος Ξανθόπουλος: Η οικογένεια του προσεύχεται για ένα θαύμα

ΗΠΑ σε Τουρκία για 12 μίλια: Σταματήστε τις απειλές κατά της Ελλάδας

Τρίκαλα: Κάηκε ζωντανός στο σπίτι του