Λέσβος: Νέος σεισμός στο Μανταμάδο

Αισθητός σε όλο το νησί έγινε και ο δεύτερος σεισμός με μέγεθος παραπλήσιο εκείνου που αναστάτωσε την νύχτα τους κατοίκους του νησιού.

Νέος ιδαιίτερα αισθητός σεισμός σημειώθηκε στην Λέσβο νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Είχαν προηγηθεί ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ και αρκετοί μετασεισμοί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, με επίκεντρο 3 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Μανταμάδου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 17,3 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ και οι μετασεισμοί

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού των 4,9 Ρίχτερ εντοπίζεται 6 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά του Μανταμάδου Λέσβου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17,5 χλμ.

H σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο νησί, ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα στην περιοχή σημειώνονται μετασεισμοί.

Μάλιστα δύο από αυτούς είχαν μέγεθος πάνω από 3 Ρίχτερ (3,6 και 3,3)

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας σε δηλώσεις του εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ωστόσο τόνισε ότι στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 15 μετασεισμοί, μετά τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ.

«Παρακολουθούμε το φαινόμενο. Η συγκεκριμένη περιοχή δίνει σεισμούς και είναι γνωστό το ρήγμα» δήλωσε, προσθέτοντας πως «ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ έγινε αισθητός και στην Τουρκία»..

