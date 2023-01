Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Καρέ - καρέ η ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ (βίντεο ντοκουμέντο)

Φορώντας μάσκα για τον κορονοϊό και κουκούλα ο νεαρός ληστής απείλησε με όπλο την ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ και άρπαξε χρήματα.



Νεαρός με την απειλή όπλου λήστεψε το βράδυ του Σαββάτου την ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στη Νέα Σμύρνη.

Φορώντας μάσκα για τον κορονοϊό και κουκούλα ο νεαρός ληστής απειλεί με όπλο την ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ. Εκείνη τρομαγμένη ακολουθεί τις εντολές του, πηγαίνει στο ταμείο και του παραδίδει όσα χρήματα είχε σε αυτό.

Το περιστατικό έγινε 22.30 το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών. Ο δράστης έτρεξε προς τη γωνία, όπου τον περίμενε ο συνεργός του με ένα δίκυκλο.

Μέσα σε δευτερόλεπτα εξαφανίστηκαν και τώρα οι αστυνομικοί από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και της περιοχής προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον οπλοφόρο και τον συνεργό του και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.

Ριφιφί σε κάβα στο κέντρο της Αθήνας

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο κέντρο της Αθήνας, διαρρήκτες έβαλαν στο στόχαστρό τους τις εισπράξεις εταιρείας εμπορίας οινοπνευματωδών ποτών

Διέρρηξαν πρώτα ένα εγκαταλελειμμένο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται δίπλα. Από αυτό άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και μπήκαν στο γραφείο τής επιχείρησης, στον ημιώροφο.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε και γρήγορα ενημερώθηκε και η αστυνομία και η ιδιοκτήτρια της κάβας, αλλά μέχρι να φθάσουν οι δράστες είχαν εξαφανιστεί.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν οποιοδήποτε στοιχείο, μπορεί να τους οδηγήσει στους διαρρήκτες.

